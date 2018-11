Sorozástól félnek, ezért nálunk maradnak az ukrán vendégmunkások

Több száz ukrán vendégmunkás dolgozik Somogy megyében, sokan Tabon kaptak állást. Kétszázan az igali üdülőtelepen, mások Zamárdiban, Siófokon, Balatonszárszón és Tabon élnek.

Otthonuktól mintegy 1000 kilométerre, Somogyban találtak munkát azok az ukrán vendégmunkások is, akikkel a napokban találkoztunk Kaposváron a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal épülete előtt. Kyrylchuk Yuliia és Tarnopolskyi Sviatoslav csak két ember abból a több száz ukránból, akik egészen Somogy megyéig utaztak, hogy dolgozhassanak és eltartsák családjukat.

– Nehéz volt elválni a gyermekeimtől – mondta könnyeivel küszködve Kyrylchuk Yuliia. – Muszáj volt azonban eljönnöm otthonról, mert alig éltünk meg. Egyetemen dolgoztam könyvtárosként, de a fizetésem – átszámítva magyar valutára – körülbelül 40 ezer forint volt. Ebből azonban nem lehetett megélni, mivel csak a rezsiköltség 30 ezer forint. Nem egészen három hónapja vagyok Magyarországon, jelenleg Tabon dolgozom egy összeszerelő üzemben. Eddig elégedett vagyok mindennel – tette hozzá.

Yuliia mióta hazánkban van, még nem volt otthon. Decemberben mehetne haza a karácsonyi szabadságra, de elképzelhető, hogy szerettei nélkül tölti az ünnepeket. Ukrajnában ugyanis tíz megyében hadiállapotot hirdettek és félő, hogy a nőket is behívják a katonaságba.

A másik vendégmunkás, akivel sikerült beszélnünk Tarnopolskyi Sviatoslav szintén Tabon dolgozik. A fiatal férfi elvárásainak teljesen megfelel a munka, annak ellenére is, hogy angol tanár a végzettsége. Ukrajnában volt munkája, de édesapja megbetegedett, ápolásra szorult, ezért az állását fel kellett adnia. Mivel nem talált olyan munkát, amiből meg tudott élni, úgy döntött, hogy Magyarországon próbál szerencsét.

– A barátnőm otthon vár, de nem biztos, hogy mostanában látjuk egymást – fogalmazott Tarnopolskyi Sviatoslav. – Nem merek hazautazni karácsonykor, mert félek, hogy behívnak katonának. Egyelőre nem tudom, hogy alakul majd a következő pár hét. Jó lenne elmenni a barátnőmért Ukrajnába és elhozni magammal, de félek kockáztatni. Nagyon jól érzem magamat Magyarországon, kedvesek a munkatársaim, a magyar emberekkel pedig jól kijövök. Kicsit nehezen értjük meg egymást, de angolul, illetve mutogatással mindent meg tudunk beszélni. A gyártósoron vannak olyanok, akik beszélnek magyarul és ukránul, így ők fordítanak, ha kell – hangsúlyozta Tarnopolskyi Sviatoslav.

Sviatoslav és Yuliia, csak úgy mint a többi vendégmunkás, az otthoni bérük három, négyszeresét is megkeresik itthon. Fizetésük nagy részét elutalják családjuknak, csak annyit tartanak meg belőle, ami az itteni megélhetéshez szükséges. A két ukrán nem tudja meddig marad Magyarországon, de az sem elképzelhetetlen, hogy letelepedjenek hazánkban.

Kilátástalan a helyzet Ukrajnában

Sok ember hagyja el Ukrajnát megélhetési problémák miatt. A havi kiadások majdnem annyiba kerülnek, mint amennyi a család bevétele. Pásztor Viktor, az egyik munkaerő közvetítő cég munkatársa kérdésünkre elmondta: csak az ő segítségükkel 200 ukrán vendégmunkás kapott állást Tabon. Az emberek gyakran cserélődnek, hiszen sokan nem bírják a nagy távolságot, de olyan is előfordul, hogy egészségügyi okok miatt ment haza valaki. Eleinte szinte csak nőket alkalmaztak, most azonban már férfi munkásból is sok van, de párok is érkeznek. Magyarországon az ukrán bér többszörösét kapják, pozíciótól függően 100 és 200 ezer forint közötti a fizetésük.

Mindent a munkáltató fizet A becslések szerint 120 ukrán vendégmunkást szállásoltak el Igalban, akiket busszal szállítanak tabi munkahelyükre. Emellett a Balaton partján Zamárdiban, Siófokon, Balatonszárszón és Tabon is élnek külföldiek. Az egyik apartmantulajdonos megkeresésünkre elmondta: a szállást az a cég fizeti, ahol az ukránok dolgoznak. Szobánként általában ketten, hárman laknak, amelyet a munkáltató és a bevándorlási hivatal bármikor ellenőrizhet.

