Sosem olvad el a kadarkúti hóember

Vesszőből fonott hóember és fenyőfa díszíti a kadarkúti Városháza előtti bejáratot. A kivilágított különleges karácsonyi díszeket a helyi közmunkások fonták, sőt még egy két méteres vesszőfenyő a mentőállomásra is került.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Vesszőből fontak hóembert és fenyőfát Kadarkúton. A városháza elé, a mentőállomáshoz és a vasút­állomáshoz kerültek az alkotások. A különleges karácsonyi díszeket a helyi közmunkások fonták.

– Mindig sablon nélkül dolgozunk, ezúttal is így készült a hóember és a fenyőfák is – mondta Goda Istvánné, az egyik alkotó. Alkotótársa, Barna Lászlóné hozzátette: négyen dolgoztak bő egy héten át, mire megfonták a különleges karácsonyi dekorációt. Mellette készültek kosarak, szaloncukor tartók és madáretetők is.

– Az interneten láttam hasonlót és az jutott eszembe, hogy mi is el tudnánk készíteni vesszőből – mondta el Károlyi Anett ötletgazda. – Mikor este jöttem a boltba, láttam, ahogy a gyerekek ölelgették a hóembert – tette hozzá a közmunkás. 2014 óta a közmunka­programban részt vevők kosárfonással is foglalkoznak. Műhelyükben szebbnél szebb alkotások készülnek, amelyek a település köztereit is díszítik.

– Minden ünnepkörhöz kitalálnak valamit, legutóbb egy hajót készítettek, valamint egy mentőautót vesszőből, de korábban biciklit és kisvonatot is fontak – sorolta büszkén Pintér Gergő alpolgármester. A mentőállomásnak készült fenyőre különleges gömbök kerültek, egy-egy mentős arcképével.