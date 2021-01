Sugárhajtómű adja a tolóerőt a tanuláshoz Kadarkúton

Repülőgép-sugárhajtóművet és a helikopter gázturbinás hajtóművet kapott a KSZC kadarkúti Jálics Ernő Szakképző Iskola és Szakiskola. A leselejtezett berendezések a fővárosból érkeztek.

– Gépszárny alacsonyan, fejet hajts! – hangzott a figyelmeztetés a légijármű-szerelő technikus osztály tanulójának. Csöndör Barnabás alig múlt 15, de már kiskora óta rajong a repülésért. Különösen a nagy utasszállítókat tartja vonzónak, családjának nyolcadikban nem okozott meglepetést a pályaválasztás.

A Fly Coop Kft. 1400 négyzetméteres hangárjában jelenleg egy Bell 206-os helikopter-hajtómű javításán kívül két Cessna motorcseréje is elfoglaltságot ad. Jakab Ernő ügyvezető igazgató szerint bőven van munka, ugyanakkor országszerte nagyon kevés a szerelő. Ezért létkérdés, hogy a kamaszoknak kedvet csináljanak a tanuláshoz. A most érkezett hajtómű szemléltető eszközként is hozzájárulhat ahhoz, hogy felkeltse kíváncsiságukat a szakma iránt.

– Kompresszor, áttétel, turbina – sorolta a helikopter-hajtómű főbb egységeit Jakab Ernő. – A nagyjából 400 lóerős berendezést annak idején egy MI-2-be szerelték. A gyerekek itt aztán elmélyedhetnek a műszaki tudományokban. Meg­győződésem, hogy az alapvető tudnivalókon felül minél színesebb, szerteágazóbb gyakorlati képzésre van szükség. Ez a szakma az állandó tanulásról szól: ahogy a diákok megszerzik a végzettségüket, máris újabb géptípusokkal ismerkedhetnek.

Ligeti Miklós is a tavaly indult légijármű-szerelő osztályba jár. A hajtóművet izgalmas látványnak tartja, s elmondta: a gépészeten kívül a villamosságtan is érdekli. Heizer Máté fotózás közben jegyezte meg: bár egyelőre a kaposvári Eötvösbe járnak gyakorlatra, s nemrég fémlemez-megmunkálással foglalkoztak, már alig várja, hogy bevegyék a hangárt. A repülés világa ugyanis nemcsak a felhők felett, hanem a földön is izgalmas.

Pécsről, Kanizsáról is érdeklődtek

A KSZC Jálics Ernő Szakképző Iskola és Szakiskola légijármű-szerelő technikus osztályába 12-en járnak, s a fiúk sikerrel zárták az első félévet. A 11. osztálytól töltik gyakorlatukat a kadarkúti Fly Coop Kft.-nél, ahol jelenleg kilenc repülőgép és helikopter vár ellenőrzésre. Jakab Ernő szerint erős érvek szóltak a helyi légi-képzés elindítása mellett. A végzősök biztos elhelyezkedésre számíthatnak. Megtudtuk: várhatóan folyamatos lesz az utánpótlás, a somogyiak mellett pécsi és nagykanizsai nyolcadikosok kértek tájékoztatást a kadarkúti lehetőségekről.