Suliban főztek, hajón tálaltak a Krúdy Napok versenyzői

Jubilálhatott volna idén a Krúdy Napok, a tavalyi időugrás miatt azonban most 29. alkalommal versenyeztek a gasztro tanoncok Siófokon. Az első számú ínyenc írónkról elnevezett balatoni középiskolában 30 éve szervezik meg a Krúdy Napokat, ami a hagyományokra épül, de a jövő ígéretét hordozza.

Jól indul a nap, ha egy iskola konyhájából már délelőtt kilenckor ellenállhatatlan illatok áradnak kifelé. Így volt ez csütörtökön a Siófoki Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Technikum és Szakgimnáziumban is, ahol többek között sütőtökös zellerkrémleves főtt és konfitált vaddisznó comb sült az előételnek szánt hideg fogassüllő mellé.

A Krúdy Napok évtizedes hagyománya, hogy a rendezvény másnapján tartott gasztronómiai programot a felszolgálók, cukrászok illetve szakácsok versenye, és a vetélkedés közben alkotott fogások sora teszi ízessé és izgalmassá. Ezúttal a megszokottnál szűkebb mezőnnyel, 4 csapat részvételével zajlott a megmérettetés, amelyen a házigazda Krúdysok mellett a szlovák testvériskola, Nyitra diákküldöttsége, valamint Felcsút és Veszprém csapata mérte össze gasztronómiai tudását.

A siófoki szakács csapat tagjai akár a profik, összeszedetten és pontosan dolgoztak. A Szabó Renáta és Kömpf Tíria alkotta kettős nem izgult, a lányok szerint fontos, hogy fejben ott legyenek és ez adott volt náluk. Az idei versenyzőknek azonban egy extra elemmel is számolniuk kellett az ételek készítése során, hiszen a fogásokat ezúttal a Szent Miklós hajón tálalták a felszolgálók, így a csapatoknak új versenyelemként arra is figyelniük kellett, hogy az ételek minőségéből és frissességéből a szállítás se vegyen el – mondta Tóth Krisztina, a Krúdy igazgatója, aki az esemény megnyitóján arról beszélt, hogy a diákok érdeklődését a Krúdy Napokon szakmai bemutatókkal is igyekeztek felkelteni.

– Fontos az iskolák közötti versengés, hiszen a megmérettetéseken nemcsak egymás tudását lehet felmérni, hanem azt is, hogy hol tart a hazai szakképzési rendszer. – Erről beszélt Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja, aki arra is kitért: szükséges, hogy vidéki bázisa és regionális központjai is legyenek a gasztronómiai oktatásnak. A siófoki Krúdyban éppen ezért épül a korszerű oktatókonyhát is magában foglaló Balatoni Kulináris Műhely, ahol akár már jövőre a legkorszerűbb tudást kaphatják meg a diákok.

A programot segíti Csapody Balázs, a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke, aki évek óta fővédnökként kíséri a Krúdy Napokat. A szakember a gasztro nap megnyitóján azt mondta, hogy a turizmus nehéz éveket tudhat maga mögött, de minden ilyen időszak lehetőség is egyben az újraindításra és a szintugrásra. – Bízom benne, hogy ez a szintlépés az oktatásban, az oktatói gárda felkészítésében is hamarosan megtörténik, mert ez a záloga annak, hogy az iskolákból színvonalas tudással felvértezett diákok kerülhessenek ki a versenyszférába – mondta Csapody Balázs.

Gasztropiac mostantól havonta az iskolaudvaron

A régió ízeivel, a somogyi kistermelők minőségi kínálatával is megismerkedhettek a diákok a Krúdy Napokon, ahol gasztropiac nyílt a Somogyi Helyi Termék Egyesület szervezésében. Jó hír a kézműves áruk kedvelőinek, hogy a zamárdi Patkó Piacról ismert termelők mostantól havonta egyszer Siófokon, a Krúdy iskola udvarán kínálják portékáikat. Legközelebb november 14-én lesz piac, ahol a gombáktól a lekvárig és mézig, a házi szörpöktől a füstölt árun át a zöldségekig megannyi egészséges és finom termék között válogathatnak a vásárlók. A gasztropiacot egy-egy tematika köré fűzik majd a termelők így decemberben már biztosan adventi hangulat uralkodik majd a Krúdy Gasztropiacon.