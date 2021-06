Mire pumpolni lehetne, újra itt a nyár, tovább konganak az edzőtermek

Nehéz helyzetben vannak a fitnesztermek, a vendégek több mint fele „eltűnt” az elmúlt hetekben. A megkérdezett edzőtermek tulajdonosai szerint a következő hónapokban sem kell tömegre számítani, mivel nyáron mindig is kevesebben vettek részt zárt téri tréningen.

A több mint fél éves kényszerbezárás után május elején nyitottak ki a hazai fitnesztermek. Sokan abban reménykedtek, hogy a több hónapnyi kihagyás után özönlenek majd a vendégek, a várakozásokhoz képest azonban jócskán elmaradt a tömeg. Ennek egyik oka az lehet, hogy sokan nem oltatták be magukat és nem is estek át a koronavírus-fertőzésen, ezért – mivel nincsen védettségi igazolványuk – nem léphettek be az edzőterembe. A statisztikát kis mértékben ugyan, de tovább rontja az is, hogy sokan vásároltak otthonra különféle kondigépeket és inkább otthon erősítenek.

Páli Gábor, a kaposvári Cutler Gym & Fitness tulajdonosa megkeresésünkre elmondta: korábbi vendégeik ötven–hatvan százaléka jár újra edzeni. Csak azokat engedhetik be a terembe, akik igazolni tudják a védettségüket, vagy versenyzői engedéllyel rendelkeznek. – Hatalmas az anyagi veszteségünk – hangsúlyozta Páli Gábor. – A májusi bevételünk ötven százalékkal kevesebb volt, mint egy évvel korábban. Szerencsére eddig is fennmaradtunk a víz felszínén, és továbbra is azon dolgozunk, hogy működőképes maradjon a vállalkozásunk – mondta a Cutler tulajdonosa.

Páli Gábor kiemelte: forgalom szempontjából a következő pár hónap sem ígérkezik jónak, mivel nyáron, a nyaralási szezonban mindig kevesebb vendég fordul meg az edzőtermekben. Ráadásul akiknek bérletük van és a pandémia miatt nem tudták használni, azoknak automatikusan annyival hosszabbítják meg, amennyi „egység” még érvényes belőle. Páli Gábor hozzátette: ha a koronavírus-járvány negyedik hulláma elkerüli hazánkat, akkor az őszre, vagy az év végére újra visszatérhetnek hozzájuk a vendégek.

Biztonságos teremben edzhetnek

Vörös Roland, a Fitness Aréna tulajdonosa elmondta: náluk is jelentősen visszaesett a létszám, a tavalyi forgalomhoz képest több mint hatvan százalékkal vannak kevesebben. A hozzájuk látogatók többsége a 16 és 45 év közötti korosztályhoz tartozik, közülük sokan még nem kaptak oltást, ezért a szabályok szerint nem vehetnek részt edzéseken. Meglátása szerint többen félnek a fertőzéstől, ezért nem mernek közösségbe menni, ami tovább csökkentheti a forgalmat. Vörös Roland hozzátette: belépéskor mindenkinek megmérik a testhőmérsékletét és több helyre szereltek ki kézfertőtlenítőt is, ráadásul a kondigépeket és gyakran használt felületeket ezüst-ion technológia óvja egy évig attól, hogy kórokozók tapadjanak meg rajtuk. Ezért náluk biztonságban lehet edzeni.