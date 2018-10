Súlyos kórokat cipelünk elhízva

A felnőtt lakosság több mint kétharmada túlsúlyos, s egyre több az elhízott gyermek. Az elhízás világnapja kapcsán szakértők arra hívták fel a figyelmet: az egészségtelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód és a nem megfelelően levezetett stressz egyaránt hozzájárul a jelentős súlytöbblethez.

– Az elhízásnak súlyos következményei lehetnek – mondta Ferkáné Pellérdi Zsuzsanna, a Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesületének elnöke. – Fontosak az egészségügyi szűrések, a nagyszabású kampányok és akciók, ám sokan a jó tanácsok ellenére sem hajlandóak változtatni étkezési szokásaikon. Kaposváron minden héten ingyenes vércukor mérést végzünk, januártól október közepéig 656 vizsgálatot végeztünk el, s cukorbetegség gyanújával 65 jelentkezőt irányítottunk a háziorvoshoz. Több a helyszínen értesültek a kiugró értékről.

Egy felmérés szerint a férfiak 37 százaléka túlsúlyos és 28 százaléka elhízott, míg a nők 32 százaléka elhízott. Az elhízásért korábban csak két nagy faktort tettek felelőssé: a nagyobb táplálékfelvételt és a szükségesnél kevesebb fizikai aktivitást, közölte kérdésünkre a megyei kormányhivatal. Újabban számos más tényező is előidéző faktorként szerepel az irodalomban a magas kalóriabevitel és a mozgásszegény életmód mellett: stressz, alváshiány, infekciók, bélbaktériumok, toxikus anyagok. Az elhízás – mértékétől függően – betegség is, de további kórképek okozója is lehet: II-es típusú cukorbetegség, érelmeszesedés, koszorúér betegség, stroke, magas vérnyomás, máj zsíros elfajulása, számos daganat típus, mozgászszervi megbetegedések, fogamzóképességgel kapcsolatos problémák.

– Az elhízásnak és a túlsúlynak két formáját különböztetjük meg – közölték. – Az alma típus esetén a zsír dominánsan a hasüregben, a belek között helyezkedik el, a körte típusnál a bőr alatt testszerte. Az érelmeszesedés és a cukorbetegség szempontjából nagyobb rizikót jelent az alma típus. Kisebb mennyiségű zsír a hasüregben kártékonyabb, mint a bőr alatti.

Lassu Gyula siófoki háziorvos rámutatott: nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekek körében is gyakori az elhízás. Tudatos táplálkozás, gyakori mozgás és a szülői példamutatás: részben ez hozhat változást. Páli Gábor kaposvári testépítő világbajnok szerint fontos, hogy Somogyban is egyre többen felismerték: lehet és kell tenni az egészségért. Kardio, funkcionális edzés, spinning vagy épp egy kiadós súlyzós gyakorlat hozhatja meg a várva várt eredményt.

– Edzők segítenek azoknak, akik változtatni akarnak az életmódjukon, s az ehhez szükséges elhatározást meghozták – hangsúlyozta. – Sikeres az életmód klub, a 9-12 hetes program segítségével akár 15-25 kilót is fogyni lehet. A heti három edzés, a megfelelő étrend, s nem utolsó sorban a kitartás rendkívül lényeges.

Idős korban is komoly problémát okozhat az elhízás. Kalocsa Zoltán edző, a kaposvári kortalan torna program munkatársa kiemelte: a helyi nyugdíjasok érzik, hogy érdemes alkalmanként egy órát mozogni. Egészség, társaság, kikapcsolódás: ezt nyújtja a lehetőség annak a több mint 200 férfinek és nőnek, akik rendszeresen bekapcsolódnak a foglalkozásokba. A szakember azt mondta: soha nem késő elkezdeni a tornát, legidősebb tagjuk egy 86 éves asszony.

Elhízott gyermekek

Világszerte és hazánkban is égető probléma a gyermekek körében tapasztalható túlsúly és elhízás, ami egyre korábbi életkorban jelentkezik. Nagy kockázatot jelent, mert a túlsúlyos gyerekekből nagy eséllyel elhízott felnőttek lesznek. A gyermekkorban kezdődő túlsúly és elhízás fokozott rizikó az érelmeszesedés, szív- és érrendszeri, s a mozgásszervi megbetegedések szempontjából. Szakemberek arra is felhívják a figyelmet: az alacsony önbizalom is jelentősen csökkenti az egészséges felnőttkorba lépést. S ha a szülő elhízott volt és II-es típusú cukorbetegség alakult ki nála, gyermekeinél hasonló életmód mellett már nyolc évvel korábban jelentkezhet a betegség. Ez az egyik oka, hogy a cukorbetegség ennek a formája egyre fiatalabb korban jelentkezik.