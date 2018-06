Süsüvel és számos újítással vár a szárszói Csukás Színház

Kutyánszky Kázmér, a Nagy ho-ho-horgász, Pumukli, Mekk-Elek, Süsü a sárkány, de folytathatnánk a Csukás Színház színpadán megfordult meseszereplők névsorát.

A teátrum elmúlt nyolc éves működése során gyerekek tízezreinek arcára csalt mosolyt előadásaival. A programokat várhatóan idén még több gyerek látogatja majd, mivel az önkormányzat szerződést kötött a Református Diákmozgalommal, amely több száz gyerek táboroztatását oldja meg Balatonszárszón a szünidőben. Így a gyerekek kikapcsolódás mellett színházi élménnyel is gazdagodhatnak a balatoni mesefővárosban.

– A programok tervezése során a legfontosabb szempont volt, hogy magyar darabokat mutassunk be és Csukás István történeteit – mondta Dorogi Sándor, polgármester. – A Dumaszínház harmadik éve szerepel nálunk és nagyon örülünk neki, hogy repertoárba tették a Csukás műsort. Igazi különlegesség lesz a Sárkányfesztivál idején a kaposvári Roxínház Süsü musicalje. A híres egyfejű történetét előadja majd a HADART Színház is az évad folyamán. – Idén már június 23-tól lesznek előadások, egészen augusztus 25-ig – tette hozzá Dorogi Sándor, polgármester. – Ezzel is éreztetjük, hogy a balatoni szezon nem csak másfél hónap, hanem a Csukás Színház évada a tanévzárót követően kezdődik és a szünidő végéig tart. Az idei szezonra a színészek is komfortosabb körülmények között készülhetnek az előadásokra, hiszen az önkormányzat saját százmilliós turisztikai pályázati csomagjából 15 millió forintot fordít öltözőépítésre.