Sütöttek, főztek, táncoltak, énekeltek a Marcali Polgári Pikniken

Harmadik alkalommal rendezték meg a Marcali Polgári Pikniket és másodszor az Ezermester Találkozót a hétvégén. Ezúttal a piac melletti egykori alakuló tér adott otthont az eseménynek, miután a rendezvény időközben kinőtte az ipartestület székházánál található kisebb területet.

A Marcali Polgári Pikniket a korábbi évekhez hasonlóan – a házigazdákon kívül a környékbeli önkormányzatok képviseletében – sütő- és főzőverseny, kézműves-kiállítás, továbbá kirakodóvásár is színesítette. De nagy érdeklődés kísérte – a kicsik és nagyok részéről egyaránt – a veteránjárművek kiállítását is. Ezek közül a legrégebbi egy 1938-as, német gyártású DKW F8 Kabrió volt, melyet a tulajdonosa házilag újított fel. A figyelem középpontjában volt az a Willys Jeep is, melynek a felújítása pár nappal a piknik előtt fejeződött be, és utánfutójával együtt a második világháborús amerikai hadsereg korszakát idézte fel, korabeli felszerelésekkel kiegészítve.

Mint megtudtuk ilyen járműveket a szovjet vörös hadsereg és az 1945 utáni magyar haderő is használt egykor. A gyermekek nemcsak megcsodálhatták az old timereket, hanem ki is próbálják a járműveket. Így nem meglepő, ha például a Csepel teherautónak – a tulajdonos felajánlása révén – többször is fordulnia kellett, hogy az érdeklődőket elvigye egy-egy tiszteletkörre.

A gyermekeket ugrálóvár és különféle ügyességi játékok is várták, de a csillámtetoválásra szintén nagy igény mutatkozott. Ezen kívül az íjászatban is kipróbálhatták magukat a Marcaliban közismert sportoló, Fábos László szakmai felügyelete mellett.

A megnyitón Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke, Móring József Attila országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke, Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a megjelenteket, valamint Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke pedig a házigazdák részéről köszönte meg a szervezők és a piknik lebonyolításában közreműködők segítségét.

A zenés műsorban minden korosztály és műfaj képviseltette magát, hiszen a Mesztegnyői Honi Néptánc csoport mellett, Niklai János táncdalénekes, Budai Róbert szaxofonos, valamint a Marcali 3 Tenor is fellépett. Rajtuk kívül a Marcali Hidas Frigyes Zeneiskolát a Marcato Ütőegyüttes képviselte, majd Pál Csaba Elvis imitátor és Dankó Szilvi zárta a változatos programot, miközben a bográcsokban főtt finomabbnál, finomabb ételeket lehetett kóstolni.