Sváb dallamok hívogattak egy tökéletes piaci napra

Tökös rétes, hosszúkás és gömbölyű, zöld és sárga tök is volt a Nagypiac hagyományos tökfesztiválján, amit speciális, a német konyhát felelevenítő gasztrorendezvénnyel egészítettek ki.

Még épp csak felszállt a hajnali köd, a kaposvári Nagypiacot ellepték a vásárlók a korai órákban. Céljaik egyértelműen a tökök felé irányozták lépéseiket.

– Nézd, dísztök! – örült meg az egyik vásárló, a talán földöntúlinak méretűnek, inkább rakétakilövő nagyságúnak tetsző zöldség láttán. Természetesen a hamisítatlan otthoni őszi dekorációhoz az ennél jóval kisebb, a girbe-gurba, rücskös vagy éppen foltos terméseket több standon be lehetett szerezni.

Miközben kint a Herbstrosen Chornak köszönhetően igazi sváb forgatag formálódott, a csarnok levegőjét ínycsiklandó pecsenyék illata lengte be. A frissensültek mellett szívesen fogyasztották a vásárlók a különleges tökös-mákos rétest, s ízlelték meg a lágy sütőtök krémlevest is. Szinte naranc­s­színbe borult a piac, s még tökkisasszonyok is fel-fel bukkantak a vásárlók között.

A tökök, illetve a tökös gazdák hagyományosan versenyre is keltek egymással. A legérdekesebbek között kolbásztök és kobaktök is az első háromba került. A legnagyobb sütőtökök közül kiemelkedett egy 29,4 kilogrammra nőtt sütőtök, amely Szili Dezső kertjének „gyümölcse” volt. A takarmány és óriás tökök között is keresték a legnagyobbat, nem is kellett sokáig kutatni utána, hiszen Nagy Gyula töke hatalmasra nőtt, nem kevesebb, mint 53,7 kilogrammot nyomott, ezzel aztán minden termelőt maga mögé utasított a gazdálkodó.

A mezőny legifjabb töknevelője Keresztes Martin volt, aki két díjat is bezsebelt. – A legnagyobb tök kategóriában harmadik lettem – mondta a fiatal versenyző. – Ez hallo­ween töknek indult, de keveredett más fajtákkal, és kapott bőven tápanyag-utánpótlást, így nőtt ekkorára.

A termelők elmondták: az óriási tökhöz nem kell más csak gondoskodás és táp­anyagdús termőtalaj. S persze az sem ártott, hogy a legszebb és legnagyobb tökök termelői szinte egytől-egyig odafigyeltek arra, hogy rendszeresen öntözzék növényeiket. Ilyenkor ősszel pedig már csak a kreativitás szabhat határt a tökök felhasználásának. A tökfesztiválon már sokan azon tanakodtak, milyen finomságot készítenek belőle, vagy csak egyszerűen megsütve élvezzék az ősz kedvencét.