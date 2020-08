Szabadulnának már a szippantós kocsitól

A somogyi települések csaknem felén nincs kiépített szennyvízhálózat. Több helyen ezért még mindig szippantós autó járja az utcákat, de olyan település is van a megyében, ahol egyedi szennyvíztisztítót szereltek be a házakhoz.

Kaposvár vonzáskörzetében is van olyan település, ahol nem építették ki a szenny­vízhálózatot.

Kaposújlakon több mint tíz éve várnak arra, hogy megoldódjon a probléma. – Nincs rá esély, hogy kiépítsük – fogalmazott Csabai Tamás, Kaposújlak polgármestere. – Önerőből ezt nem tudnánk megvalósítani, pályázni pedig nem tudunk, hiszen az Európai Unió a kétezernél kevesebb lakosú településeken nem támogatja a hálózat kiépítését. Egy új megoldást találtunk ki, egyedi szennyvíztisztítót szeretnénk telepíteni a családi házakhoz, most erre pályázunk. Az itt élők nagy része azonban nem örül ennek, csak kilencven családot tudtunk bevonni a programba.

– Jelenleg szippantatni kell az ülepítő gödröket – folytatta Csabai Tamás. – Az ingatlanok több mint kilencven százalékánál azonban ezt nem teszik meg. Több háznál ugyanis nem zárt tartályokat építettek be, így a szennyvíz el tud szivárogni. A legrosszabb esetben pedig az ülepítő tartalmát kiengedik a természetbe, szennyezve ezzel a környezetet – tette hozzá a kaposújlaki polgármester.

Sok kistelepüléshez hasonlóan, a mintegy 150 lakosú Varászlón sincs kiépített szennyvízhálózat. Bata Gábor polgármester megkeresésünkre elmondta: a szomszédos településen, Nemesdéden már több mint tíz éve megoldott az elvezetés, így remélik, hogy egyszer náluk is kiépül majd a vezeték. Hozzátette: a napokban tartanak testületi ülést, ahol a szenny­vízelvezető rendszer építéséről is szó lesz.

Nagy Mariann, Edde polgármestere is szorgalmazza a csatornaépítést, amelyhez pályázati forrásra számítanak, hiszen saját erőből ezt nem tudják megoldani. Hasonló cipőben jár a mezőcsokonyai önkormányzat is. Sudár Zoltán polgármester kiemelte: már készültek tervek a hálózat kiépítéséhez, amelyet be is nyújtottak a Vízügyi Igazgatóságnak, de még nem kaptak választ. Hozzátette: ha kiépül a hálózat, azzal részint óvnák a környezetet, de az ingatlanok is többet érnének.

Somogyban a DRV, a KAVÍZ és a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltatja a vizet és kezeli a szennyvízhálózatot.

Ráfizet, aki nem köt rá a rendszerre Hiába van kiépített szennyvízhálózat a megye településeinek felén, vannak olyan háztartások, akik nem kötöttek rá a rendszerre. A DRV adatai szerint Balatonbogláron az ingatlanok több mint hét százaléka, 185 ház csatornázatlan, ezért ezeknél a házaknál talajterhelési díjat kell fizetni, ami köbméterenként 1200 forint. Mivel Balatonboglár a tó közelsége miatt fokozottan érzékeny településnek számít, ezért az úgynevezett területérzékenységi szorzót is felszámolják, ami köbméterenként háromszorosa a talajterhelési díjnak. Aki azonban igazolni tudja, hogy mennyit szippantat, annak csak a különbözetet kell kifizetnie. Mészáros Miklós polgármester szerint érdemes rákötni a rendszerre, hiszen a csatornadíj jóval olcsóbb.

Átmeneti, ám hasznos megoldás

Néhány somogyi település annak ellenére is megoldotta a szennyvízelvezetést, hogy a faluban nincsen kiépített hálózat. Bőszénfán két évvel ezelőtt kezdtek el a családi házakhoz egyedi szennyvíztisztítókat építeni. A rendszertől 15 méterre egy úgynevezett szikkasztó mezőt is kialakítottak, ahova másfél méter mélyen durva kavicsot szórtak, így mielőtt a szennyvíz elszivárog a környezetbe, tovább tisztulhat. A rendszer majdnem száz százalékosan megtisztítja a háztartások szennyvizét. Nyitrai István polgármester kiemelte: az ingatlanok több mint kilencven százalékánál építették ki a rendszert. Hozzátette: nem biztos, hogy a szennyvíztisztításnak ez egy végleges megoldása, de átmenetileg – húsz évig – használható.