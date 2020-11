Szabadulószobákba menekülünk a vírus elől

A vírushelyzet ideje alatt több baráti társaság, illetve munkahelyi csoport kereste fel a szabadulószobákat azzal a céllal, hogy egy olyan szórakozóhelyen töltsön el egy órát, ahol elszigetelten szórakozhat.

A szabadulós játékok ma már gombamód szaporodnak megyénkben is. Kaposváron, Bodrogon, Nagyatádon és a Balaton déli partján is találkozunk a szórakoztatóipar ezen műfajával, melynek során a játékosok csoportját fizikailag bezárják egy adott téma köré épülő szobába, ahonnan aztán logikai feladványok megoldásával, megadott időn belül kell kijutniuk. A témák között leggyakrabban egy bűneset vagy rejtély megoldásával találkozunk, de megküzdhetünk valamilyen természetfeletti erővel, kinyomozhatunk egy gyilkosságot, vagy épp hatástalaníthatunk egy bombát. A legtöbb szabadulós játékot lakásokban, pincékben, ipari területeken alakítják ki.

– A célkorosztály, aki minket felkeres, elsősorban a tizenévesek, de a középkorúak is jönnek munkahelyi társasággal, családdal – mondta el Molnár Géza, az egyik kaposvári szabadulós játék üzemeltetője. Ők egy pincehelyiséget rendeztek be saját tárgyaikkal, de a helyszínek folyamatosan változnak az izgalom kedvéért. Jelenleg a hidegháborús övezet a legkedveltebb. – Baráti társasággal jelentkeztünk be, elsőre is nagyszerű és izgalmas volt, ezért mindhárom szobát végigjártuk. Kiváló hely arra, hogy egy órára kiszakadj a hétköznapokból, és csak a barátokkal, családdal, munkatársakkal lehess, közös élményt szerezz, persze mobil nélkül – mondta el Vojvoda Petra, aki már több alkalommal tért vissza az izgalom kedvéért.

– Úgy láttuk, hogy a fiataloknak kevés a kikapcsolódási lehetőségük a városban, ezért is hoztuk létre a szabadulószobát, amit a nagyapám tisztaszobájából örökölt retró tárgyakkal rendeztünk be, sőt a zenei aláfestés is a 90-es évek zenéjéből állítottuk össze. Mi nem a félelemkeltésre utazunk, célunk, hogy jól szórakozzanak a hozzánk érkezők – mondta el Csima Viktória kaposvári vállalkozó, egy belvárosi szabadulószoba ötletgazdája. A Balaton-parton egy családi házban, míg Siófokon egy irodaház egyik szintjén szabadulhatnak a látogatók a félelmeiktől több tematikus szobában. Minden esetben létezik egy pánikgomb, ha valaki gondba kerül, illetve adóvevővel tarthat kapcsolatot a kintiekkel. Az üzemeltetők szerint elsősorban a sikerélményért járnak hozzájuk a vendégek, ami manapság nagyon fontos, hisz ezt nem mindenki éri el a munkájában, vagy az iskolai teljesítményeiben. A szabadulószobák olyan atmoszférát és hangulatot teremtenek, melyek segítenek abban, hogy minden más gondolatot hátrahagyva a játékosok beleéljék magukat abba, amit éppen csinálnak.