Szájmaszk és szendvics: összefognak a siófoki kórház dolgozóiért

Több siófoki szervezet is vállalta, hogy a helyi kórház dolgozóinak mindennapjait segíti a veszélyhelyzet idején. Van, aki szendvicset szállít a dolgozóknak, más pedig szájmaszkot gyárt az orvosoknak és ápolóknak.

Reggel óta zakatol a varrógép Kolumbánné Örökös Tímea ruhaklinikáján. A siófoki vállalkozó ingyenesen vállalta, hogy szájmaszkokat készít. Kezdeményezéséhez már négy varrónő csatlakozott. – Olvastam, hogy nagy szükség van a szájmaszkokra,segítő kezeket találtam, érkeznek alapanyag felajánlások, elsőként a siófoki kórház dolgozóinak a védőfelszerelést készítjük el – mondta el a siófoki varrónő. Hozzátette: óriási az igény a maszkokra, nagyon örülnének, hogy ha minél többen csatlakoznának hozzájuk, hogy az összes igényt ki tudjanak elégíteni.

A kezdeményezéshez Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is csatlakozott, az általa felajánlott összegből több mint 500 maszk elkészítése lesz megoldható, valamint újabb védőfelszereléseket is sikerült a siófoki kórház számára beszereznie. – Örömmel tölt el, hogy a non-stop telefonhívások, üzenetek és elektronikus levelekben hozzám érkező kérések, aggodalmak és tanácsok mellett, napról-napra egyre több vállalkozó, magánszemély és civil egyesület ajánlja fel a segítő közreműködését – mondta el az országgyűlési képviselője. Hozzátette: csak is összefogással, önzetlenséggel, szeretettel, valamint a fegyelmezett és felelős magatartással győzhető le a vírus.

– Naponta húsz darab szendvicset viszünk a siófoki kórház dolgozóinak, kértem őket, ha többre lenne szükségük jelezzék felénk – mondta el Kele Sándor, a Sanyi Sarok tulajdonosa. Egy héten át szállítanak ki bőségesen megrakott finomságokat. – Mindannyian tudjuk, hogy a kialakult helyzetben a siófoki kórház dolgozóinak az eddigieknél is hangsúlyosabb helytállásra és erőfeszítésekre lesz szükségük, kötelességemnek tartom, hogy helyi vállalkozóként segítsem munkájukat – mondta el Kele Sándor. Hozzátette: a következő napokban nyitnak az idősek felé is, ha igény mutatkozik számukra is szállítanak ki ételt.