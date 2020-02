Szalag mellé és pult mögé is verbuválnak

Az országos átlagnál magasabb munkanélküliségi rátával rendelkező régiókban programot indít az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a projekt a Dél-Dunántúlt is érinti. Asztalost, operátort és sofőrt éppúgy keresnek a somogyi kkv-k, mint betanított munkást vagy mérnököt.

Nagybajomban szerdán munkaerő-toborzást tartottak, a helyi varrodában legalább 40 új dolgozó állhat munkába. Gábor Tamás, a J. T. Ruhaipari Vámszabadterület Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: folyamatosan keresnek munkatársakat, jelenleg közel 230 alkalmazottat foglalkoztatnak. – Az idén mindenképp bővíteni akarjuk a dolgozók létszámát – közölte Juhász Mihály, a böhönyei Auma Elektrotechnik Bt. ügyvezetője. – Minimum 20 új munkatársra lenne nagy szükségünk, mivel bővül a cégünknél gyártott termékek köre. Jelenleg csaknem 170 embernek biztosítunk munkát, a helybelieken kívül Véséről, Nagybajomból és Marcaliból is járnak hozzánk dolgozni.

A henteseken kívül betanított munkásokat is felvesznek a kaposmérői Gazdahús Csemege Kft.-nél, a meglévő 38 fős közösséget 3-4 új munkás erősíti hamarosan. Fördős István ügyvezető igazgató rámutatott: elsősorban olyan jelentkezőket várnak, akiknek nincs munkájuk. Tóth Tamás, a barcsi Teat Bt. ügyvezetője rámutatott: a foglalkoztatást ösztönző program nemcsak rövid távon, hanem tartósan is meghatározó lehet a térség fejlődésére. Egy pályázat hatékonyan motiválhatja a létszámbővítést tervező munkaadókat, ugyanakkor lehetőséget teremt az alacsony végzettségű álláskeresőknek is.

– Minden ösztönzés jó, amely a munka világába segíti az embereket – hangsúlyozta Tóth Tamás. – Ehhez érdemes felhasználni a rendelkezésre álló erőforrásokat.

Dévai Miklós, a kaposvári Lamello Kft. üzemvezetője kiemelte: a meglévő 92 munkatársuk mellé további négy dolgozót akarnak felvenni. Az ügyfélszolgálatos munkatárson kívül asztalost és segédmunkást is alkalmaznak majd. A kaposvári cég több mint egymilliárd forint bevétellel zárta a tavalyi évet, 2020-ban 1,2 milliárd forint forgalmat terveznek, s a mintegy 60 millió forintos, energiahatékonyságot erősítő napelemes projekten kívül közel 50 millió forintot fordítanak gépek, berendezések beszerzésére. Dévai Tibor, a cég tulajdonosa rámutatott: folyamatosan ideális létszámmal igyekeznek működni.

Tizenkét milliárdos keretből növelhetik létszámukat a kisvállalkozások

– Az elmúlt két év alatt közel 50 hektárral nőtt a vízfelület, amelyen gazdálkodunk – tudtuk meg Szabó Attilától, a Tógazda Zrt. kaposvári telephely vezetőjétől. – Somogyban csaknem 50 dolgozót foglalkoztatunk, s ezen kívül alkalmi munkatársakat is felveszünk. Ha több lesz a munka, várhatóan újabb kollégákat alkalmazunk.

