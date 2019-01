Szalai István: A plusz energiáinkat a közösségre fordítjuk

Talán természetesnek tűnhet, hogy a rászoruló gyerekek is ajándékcsomagot kapnak Mikuláskor, vagy szívet melengető műsort karácsonykor. De ezek mögött általában önkéntes, karitatív munka áll, amelyet olyan aktív civilek végeznek el, mint Szalai István siófoki aktivista.

Hosszú évek óta kiemelkedően aktív a civil életben Szalai István. Tősgyökeres siófokiként kicsit kötelességének is érzi, hogy segítsen azokon, akiken csak tud. Jelenleg a Siófoki Kosársuli és a Kiliti Pillangó Óvodáért Egyesület elnöke, a Balatonkiliti Református Egyházközség presbitere és a Foki Hegyi, valamint a Kikerics Egyesület ügyvivője.

Fogyatékkal élő és rászoruló gyerekek megsegítését ugyanúgy fontosnak tartja, mint a gyerekek értelmes időeltöltésének megszervezését. – A szándékom az volt, hogy segíthessek másoknak – mondta kérdésünkre Szalai István. – Azt szoktam mondani, hogy a jó Isten nekem mindent megadott az életben: van három egészséges gyermekem és feleségemmel, mi is azok vagyunk. Ezért úgy járulunk hozzá a környezetünk jobbá tételéhez, hogy a plusz energiáinkat a közösségre fordítjuk.

Ehhez persze kell egy jó hátország is, vélekedett a civil aktivista. – Azt magam sem tudom, hogy jut időm ennyi mindenre – mondta Szalai István nevetve. – A családom hatalmas segítséget nyújt, a feleségem mellettem áll, sőt tevékenyen részt vesz a közösségi szerepvállalásban. Így három gyermek mellett is jut idő másokra. A pályázatainkat az egyesületek számára, azt éjjel szoktuk írni, amikor már a gyerekek alszanak. Ők már a közösségi munkába nőnek bele, sőt szívesen részt is vesznek a rendezvényeken.

Szalai István elárulta: saját vállalkozása működtetésén kívül végzi a közösség érdekében munkáját, de érzelmileg is feltölti, ha tehet másokért és segíthet. – Sokszor már az sokat jelent, ha meghallgatom egy másik ember problémáját. Az is lelki segítséget nyújt, ha látja, valaki figyel rá. Ezt hálálják meg aztán egy öleléssel, egy mosollyal, vagy azzal az örömmel amellyel viszontlátáskor fogadnak.

– Az fontos, hogy úgy tudsz segíteni másokon, ha az ő szemükkel is látod a világot. Ha beleéled magad abba a társadalmi helyzetbe, állapotba, élethelyzetbe, amelyben éppen az van akivel beszélgetsz, akkor tudsz igazán megértően hallgatni – osztotta meg hitvallását Szalai István.