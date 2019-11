Szaloncukorözön: a zselés maradt a sláger Somogyban

Roskadoznak a tej- és étcsoki mikulásoktól az üzletek polcai, igaz, olyan falusi kisboltot is találtunk, ahol már alig akad az ünnepi édességből. A szaloncukrok valósággal elárasztották a somogyi üzleteket, a kereskedők úgy vélik, mindegyikből a minőséget keresik a vevők. Igaz, akad olyan vásárló is, aki a karácsonyfadíszek színéhez választja a szaloncukrot.

– A csokimikulások nagy része már elfogyott, úgy tűnik, a községünkben minden gyermek kap majd ünnepi édességet – mondta Tóth Győzőné, a hácsi élelmiszerbolt eladója. – A vásárlók főként a kisebb és olcsóbb tejcsokis figurákat kérték, s már a szaloncukrot is keresik. A zselés csomagja 499 forint, de a drágább, marcipánosból és konyakmeggyesből is vettek.

Az egyik Berzsenyi utcai áruház polcai még roskadoznak a csokimikulásoktól, ha valaki olcsón megakarja úszni az ajándékozást, már 99 forintért is talál csokifigurát, a méretesebb változat egy forint híján hétszázat kóstál.

Neu Gábor, cukrászda vezetője azt mondta: vásárlóik tudatosan a minőségi terméket keresik, s az már 60 fajtából választhatnak, köztük cukormentesből is. – A piac igényli, hogy változatos legyen a kínálat; alap, hogy cukormentes szaloncukrot is árulunk – mondta. – Olyan vevőnk is van, aki évente eltérő módon díszíti a fenyőt, így a tavalyi bordó után az idén arany színű gömböket rak a karácsonyfára, s ehhez passzol majd a szaloncukor csomagolása is.

Az üzletvezető szerint jellemző, hogy a vevők egyelőre csak 20-30 deka szaloncukrot kérnek kóstolóba, meg azt is mondják, azért nem veszik meg előre az édességet, mert a család az ünnepekig elcsipegetné…

A keresletet szempontjából az idén is dobogós helyen szerepel a zselés, a konyakmeggyes és az étcsokis vadász töltelék, a marcipánosok közül sokan érdeklődnek a mézes fekete ribizlis és a csokis szilvakrémes iránt. A kilónként 1300 forintért mért zselés szaloncukor a legolcsóbb, a csokoládé pralinés kilója 7500 forintba kerül.

Csúcson a kereslet a nagyáruházakban

– Minden évben nagy a kereslet a csokoládémikulásokra, melyből kaposvári áruházunkban 15 gyártó többféle kiszerelésű és ízesítésű terméke érhető el vásárlóink számára – közölte Paparó Tamás, az egyik nagyáruház menedzsere. – Tapasztalataink szerint a vásárlók már novemberben elkezdik felmérni a kínálatot, de a kereslet a december 6-ai héten, illetve az utolsó pár napban éri el a csúcsot. Jelenleg a kis- és közepes méretű Milka és Boci termékek iránti érdeklődés a legnagyobb. A csokoládémikulás mellett áruházainkban elérhető még hóember, rénszarvas vagy pingvin alakú figura is, de a egyértelműen a nagyszakállú a legnépszerűbb. A szaloncukrok iránti kereslet december elején indul és a karácsony előtti egy-két héten tapasztalható a legjelentősebb forgalom.