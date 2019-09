Szárnyasok lepték el a Gyakorló Óvoda udvarát

Nem mindennapi vendégek érkeztek kedden a kaposvári Gyakorló óvodába.

Te vagy a madaras bácsi? – izgatottan kérdezték fotóriporter kollégámat a Gyakorló ovisai. Aztán csalódottan látták, hogy táskájában nem madarak rejtőztek, csak egy fényképezőgép. Így aztán hamar továbbléptek és már sorolták is kedvenc szárnyasaikat. – Nekem a sas a kedvencem, mert nagyon gyors – mondta Mezriczky Máté. Andorka Luca pedig az állatkertben látott színes madarakat, amelyek közül a papagájok tetszettek neki a legjobban.

A Hajdú-Bihar megyei Földesről érkezett Henriett a héja, Jenő a vándorsólyom, és Törpike, a kuvik a gyakorló oviba. Gazdájuktól, Imre Istvántól megtudhatták az ovisok, hogy a kuviknak csőlátása van, amit fejének 360 fokos forgatási képességével ellensúlyoz. Utóbbit meg is mutatta Imre István: úgy tűnt, mintha kitekerné a madár nyakát, ám a szárnyas nyugodtan tűrte ezt.

A legnagyobb sikere azonban a játéknak volt, mikor Henriett, a héja a gyerekek sorfala között, hulahopp karikán vagy éppen összekulcsolt emberi karok között repült át idomítója hívására. A húsos jutalomfalat annyira csábító volt számára, hogy tucatszor teljesítette a feladatot.

Imre István gyerekkora óta nagyon szerette a madarakat, először papagájokkal kezdett el foglalkozni. – Négy évvel ezelőtt a gördeszkázó papagájom annyira megtetszett az ovisoknak, hogy a szemükben lévő fényt látva határoztam el, az országot járva mutatom be hazai madarainkat – mondta el a Madársuli ötletgazdája.

Tavaly október óta több mint tízezer óvodás és iskolás gyermekhez jutott el szárnyasaival. – Napjainkban nincs élményszerű tanulás, már a falusi gyermek se lát tyúkot, kacsát az udvaron – jegyezte meg Imre István. – Pedig mindenki fogékony a természet csodái iránt, csak kicsi korban meg kell ismertetni azokkal.

Imre István szerint a bemutatói célja az is, hogy a gyerekek érzékeljék azt is, a madarak milyen okosak, s hogy milyen kapcsolatot lehet kialakítani velük. – Míg az ember 25 képet képes rögzíteni egy pillanat alatt, addig a madarak 160 képet – mondta. – A ragadozó madár pedig a hang- és arcmemóriája alapján ismeri fel a gondozóját.

– Az volt a célunk, hogy a látványos és interaktív bemutatóval közelebb hozzuk a gyerekeket a ragadozó madarakhoz – mondta el Nagyné Zsilovics Tímea, a Gyakorló óvoda vezetője. – A verében és a fekete rigón kívül kevés madarat ismernek az ovisok testközelből. Zöld óvoda vagyunk, próbáljuk egész évben a gyerekeket az állatok szeretetére tanítani, télen etetjük, itatjuk a madarakat – mondta el az óvoda vezetője.

A földesi madárparadicsom

A kaposvári Gyakorló óvodában bemutatott madarak Földesen élnek gazdájuknál. Imre István egy régi katonai lőtéren gyakorol velük, télen vadászaton is részt vesz a szárnyasokkal. A röpdékben ragadozók sora; karvaly, vándorsólyom, héja, ölyv és bagoly is helyet kapott. Papagájait is évek óta idomítja, dartsozni, gördeszkázni és kezet fogni is megtanította őket. Szerdán egy másik kaposvári óvodában mutatja be ragadozó madarait, majd indul tovább Andocsra, aztán Pápa következik.