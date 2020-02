Száz éve született a tudós orvos, aki Szent-Györgyivel kutathatott

A városunkból származó tudósok sorában az egyik kiváló személyiség éppen száz esztendeje született. 1920. február 27-én látta meg a napvilágot Matoltsy Gedeon. A kaposvári tudós Nobel-díjas Szent-Györgyi Albertnek is megbecsült munkatársa volt. Az amerikai Bostonban hunyt el 2014-ben. Végső nyughelye – akaratának megfelelően – Kaposváron a Keleti Temetőben található.

Matoltsy Gedeonról Fekete László kaposvári ügyvéd, a Kaposvári Református Gyülekezet főgondnoka írt értékes megemlékező monográfiát. A kötet forrásanyagként szolgál mindazoknak, akik kutatják Matoltsy életútját. A könyvet a Kaposvári Református Egyházközség jelentette meg Bellai Zoltán lelkipásztor felelős kiadásában. A kifejezetten kiváló tartalmú és nagyon esztétikus, szép kivitelű mű gazdagon illusztrált – színes képekkel is. A nyomdai munkák a Central Press Nyomda színvonalas szakmai felkészültségét dicsérik. A kötetben elmélyedő olvasó – ahogyan Bellai Zoltán írta az ajánlásában: „… végig járhatja egy hosszú és gazdag életút állomásait, Kaposvártól Bostonig.”

Matoltsy Gedeon Kaposváron a Somssich Pál Reálgimnáziumban érettségizett. Gimnazistaként a kórház patológiai osztályán folytatott kísérleteket. Az ezt követő egyetemi tanulmányai alapján 1944-ben avatták orvosdoktorrá a Budapesti Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán. Ezt követően ugyanitt tanársegédként dolgozott, majd a Tihanyi Biológiai Intézet kutatója lett. Az intézményt még a nagynevű kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó alapította. 1944 és 1947 között a fiatal tehetség, Matoltsy munkája felkeltette Szent-Györgyi Albert érdeklődését is.

1949-től vált szorosabbá a munkakapcsolata Szent-Györgyivel. Ebben az évben talált új hazára az Amerikai Egyesült Államokban, ahol Szent-Györgyi intézetében, Woods Hole-ban (Massachusetts) a Tengerbiológiai Kutató Laboratóriumban kapott állást. Szerencsés volt. Amerikában is a legnagyobb magyar tudósok egyikének környezetében dolgozhatott. Szent-Györgyivel együtt küzdötték fel magukat az amerikai tudományos élet elismertjei közé. (Szent-Györgyi Matoltsynál két évvel korábban, 1947-ben emigrált, a Nobel-díjat pedig tíz évvel azt megelőzően, 1937-ben kapta meg.)

Talán Matoltsy is érezhette Woods Hole-ban azt, amit Szent-Györgyi tréfásan úgy szokott mondani, hogy azért választotta az Atlanti Óceán partján lévő települést, mert onnan könnyen átláthat Európába!

Matoltsy a hosszú tudósi pályafutása során foglalkozott szövettenyésztéssel, elektronmikroszkópiával, izomkutatásokkal, mikrooperációs technikákkal, dermatológiával (bőrgyógyászattal), rövid ideig szemészettel és az orvostudomány számos egyéb részterületével. Gazdag tapasztalatokat szerzett a kísérleti rákkutatásban is. Tudományos munkásságának számos biokémiai vonatkozása volt. Nagy hatással volt rá Szent-Györgyi Albert, akit mindig is az élettan alapvető elméleti és lényegi kérdései érdekeltek. Matoltsy munkásságát is több nagyon jelentős kitüntetéssel ismerték el. 1980-ban az Alexander von Humboldt-díjjal tüntették ki, 1984-ben pedig a Stephen Rothman-díjat kapta meg. Az utóbbi kitüntetéssel dermatológusok munkásságát szokás elismerni. Pályájának egyik szép és sok sikerrel kísért állomása a Harvard Egyetem volt, amelyik Amerika legjobb egyetemeinek egyike. 1986-ban, a nyugdíjazásának évében több mint 100 tudományos közleményt jegyeztek a neve alatt. Nemzetközileg is jelentős hírnevének elismeréseként több rangos egyetem díszdoktorává választotta.

Vannak, akik azt vallják, hogy a tudománynak nincsen hazája, mert annak eredményei nemzetköziek, vagy előbb-utóbb nemzetközivé válnak. A tudósnak azonban (aki létrehozza ezeket az eredményeket) van hazája, van nemzeti kötődése. Volt Matoltsy Gedeonnak is! Magyarságát és a református valláshoz tartozását mindig gondosan és példásan megőrizte. Házasságkötése Nagy Margittal a kaposvári református templomban történt.

Könyvtárpártoló alapítványa jelentős támogatást adott a csurgói gimnázium archív anyagának. A kaposvári református iskola részére alapított Matolcsy-díj megálmodója és támogatója volt, amit eddig már több alkalommal adtak ki. Szintén többször jutalmaztak már a kaposvári Táncsics gimnáziumban is a Matolcsy névhez fűződő díjjal. Az „ifj. Matolcsy Gusztáv-díjat” a gimnázium ballagási ünnepségén adják át egy arra érdemes végzős diáknak. (Ő és a szülei, valamint a családjuknak néhány többi tagja nem egyformán írták a nevüket – a szerző). Matolcsy-díjjal eddig két alkalommal fejezett ki elismeréseket Kaposváron a Kaposi Mór Oktató Kórház.

A díj egyik református átadási ünnepségén elérzékenyülten ült le abba a padba, ahol egykor édesapja, az akkori főgondnok, Matolcsy Sándor is helyet foglalt. (Matolcsy Sándornak emléktáblája van Kaposváron, a Dózsa György utcában, a család egykori lakóházának homlokzatán.)

2014-ben szép méltatás jelent meg róla angol nyelven a Boston Globe-ban. A „Táncsics Medicina. Az Alma Mater köszöntése” címmel 1995-ben adták ki részletes életrajzát. A tudósról életrajzi közleményt írtak a „Somogy Portál”-ban is.

Matoltsy Gedeon azokhoz a jeles kaposvári személyiségekhez tartozik, akik városunk tudománytörténeti múltjához, emlékeihez szorosan kötődnek. A nevéhez az említetteken kívül is számos jótékonysági cselekedet fűződik. Méltó arra, hogy születésének centenáriumán hálával és kegyelettel gondoljunk rá.