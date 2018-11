Száz szempár mosolyoghat mától

Száz rászoruló gyermek számára adott át szemüveget csütörtökön a Lions Clubtól. A legfiatalabb kislány mindössze két éves, akinek nagy szüksége volt a 4,5 dioptriás szemüvegre. A kaposvári szervezet jövőre is folytatni kívánja jótékony akcióját.

Nyugodtan, néha elszundikálva várta Veronika babakocsiban ajándékát.

– Fél évesen derült ki, hogy kislányomnak szemüvegre van szüksége. Az előző 28 ezer forintba került, csak széttörött. Nagy öröm, hogy kaphattunk újat, mert nem telt rá – mondta el Herceg Margit.

Szennai Szimonetta Jutából érkezett. Távolra nem lát, így évek óta állandó szemüveget használ. Örömmel próbálta fel az újat.

– A régi körös volt, vastagabb lencsével. A mostani nagyon kényelmes és divatosabb is – mesélte a kislány. Hozzátette: nagyon drágák a szemüvegek, családjával nagyon örül, hogy részt vehetett a programban.

– A suliból jöttem és nagy mulatságra készülök. A barátaimmal kapunk szemüveget és egy mozifilmet is megnézhetünk, még kukoricát és üdítőt is hoztak nekünk – mesélte mosolyogva Babay Richárd Attila.

– 2017-ben indítottuk 100 szemüveg 100 szempár programunkat – mondta el Röhrigné Radvánszki Zsuzsanna a szervezet kaposvári titkára. Hozzátette: melléjük álltak vállalkozók, optikusok is.

– Volt olyan gyerek, akinek 80 ezer forintba került a szemüvege, mert mínusz 13,5 dioptria kellett neki – jegyezte meg a kaposvári titkár.

Dér Tamás alpolgármester köszönetet mondott a helyi és az országos Lions Clubnak a segítségért, hogy nem csak adventkor, hanem egész évben segítenek évtizedek óta.

– Sorstárs vagyok, én is szemüveget hordok, nagyon rossz dolog, ha nem lát az ember. Most sok gyereknek sikerült örömet szerezni – jegyezte meg az alpolgármester.

A szemüveg elkészítését a Familia Optika végezte.

– A csomagban találtok törlőt, mindig lemosás után tisztítsátok meg, így sokkal jobban tudjátok védeni. Ha valakinek bármi beállításra van szüksége szívesen látjuk – látta el tanáccsal a gyerekeket Nagy Csaba látszerész.

A Lions Club kaposvári szervezete a jövőben is szeretné folytatni programját és minél több gyermeken segíteni. A szemüvegek mellett Mikulás csomagot is kaptak a gyerekek és az Aprólábak mozifilmet is megnézhették.

Élenjáró adományozó kaposváriak

– A világ legnagyobb jótékonysági szervezete a Lions Szövetség. Másfél millió ember dolgozott az elmúlt száz évben azon, hogy segítse a látássérülteket, élhetőbbé tegye mindennapjaikat – mondta el Chrabák László. A Lions Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzója hozzátette: Kaposvár a program bástyája volt, több milliós adománnyal segítette meg a gyerekek, a családok életét.

