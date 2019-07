Százmilliók ömlenek a somogyi falvakba

Elérhetőek a Magyar Falu Program első pályázatainak eredményei. A helyi egyházi közösségi terek fejlesztésére, valamint a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére beadott igényeket bírálták el első körben.

A Magyar Falu Program első két pályázati kiírásának keretében 13 milliárd forintot nyertek a települések és az egyházközösségek. Az ötezernél kisebb lélekszámú települések számára helyi identitástudat fejlesztésére kiírt pályázat 6 milliárd forintos keretéből összesen 461 település részesülhet. Köztük harmincnégy somogyi település is nyert támogatást tervei megvalósítására. Kadarkút több, mint 22 millió forintot nyert tervei megvalósítására.

– A Kapoli Antal Művelődési Ház földszinti részét alakítjuk át a támogatásból – mondta kérdésünkre Karsai József, polgármester. – A most meglévő kisebb helyiségekből egy nagyobbat szeretnénk kialakítani, ahova kávézót, internetezési lehetőséget terveztünk. De alkalmas lesz kisebb szabadidős és kulturális rendezvényekhez is, mint író-olvasó találkozó, vagy fiataloknak pingpongozni, csocsózni.

Görgetegen is a művelődési házra fordítják az elnyert közel 15 millió forintos forrást. – Belső felújításra szánjuk a támogatást – mondta érdeklődésünkre Fadgyas Attila, polgármester. – Belső festést végzünk el, a vizesblokkot újítjuk fel. Évek óta nem voltak komolyabb munkálatok az épületen, igazából a harminc évvel ezelőtti megépítése óta csak kisebb beavatkozásokat végeztek rajta.

Ezért is fogadta nagy örömmel a település vezetése, hogy a Magyar Falu Programban sikeresen szerepelt Görgeteg pályázata.

Bővítenék a kulturális kínálatot

Balatonszárszó önkormányzata is sikeresen szerepelt a Magyar Falu Program első pályázatán. A település közel 20 millió forintos támogatást nyert kulturális fejlesztéseinek megvalósítására. – A közösségi házunkra fordítjuk majd ezt az összeget – mondta el kérdésünkre Dorogi Sándor, polgármester. – Az épület rendkívüli módon ki van használva. A szezon végével bezár a nyári színházunk és azt szeretnénk, hogy a kulturális kínálatot újabb előadásokkal bővíthetnénk a közösségi házban.

Modern fénytechnikát építenének be az épületbe, ezzel is segítve további színdarabok Balatonszárszóra csábítását.

Az egyházi közösségek is nyertesek

A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése elnevezésű pályázati felhívásra 7 milliárdos keret állt rendelkezésre, amely teljes egészében kimerült. A kiírásra 487 nyertes pályázat érkezett be, köztük huszonnégy Somogy megyei.

A Balatonszabadi Református Egyházközség több, mint 17 millió forintos támogatást nyert. Ezt a már meglévő közösségi ház fejlesztésére fordítják, amelyet a helyi református közösség már elkezdett felújítani.

A Somogyvári Római Katolikus Plébánia két pályázata is nyert a Magyar Falu Program kiírásán, Osztopánban és Öreglakon a sok éve használhatatlan plébánia épületeket újítják fel. Erre mindkét település esetében majdnem 15 millió forintot nyert a plébánia.