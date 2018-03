Százmilliók semmisülhetnek meg az erdőtüzekben

Megyénkben tavaly 290 szabadtéri tűz ütött ki, a szakemberek az idén tovább folytatják a megelőzési kampányt. Nagy figyelmet fordítanak a fiatal és az idősebb korosztály széleskörű tájékoztatására is: bemutatók és foglalkozások egészítik ki a rendezvénysorozatot, s erdőtűz oltási gyakorlatot terveznek Somogyban.

– Mindent megteszünk a tűz és az egyéb káresemények megelőzése érdekében – hangsúlyozta Wéber Antal dandártábornok, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója a megyei tűzmegelőzési bizottság hétfői ülésén. – Akárcsak eddig, úgy az idén is szorosan és hatékonyan működnek együtt az érintett somogyi szervezetek.

Somogyban 2015-ben 31 olyan tüzet regisztráltak, ahol személyi sérülés történt, 2016-ban 26 volt, tavaly 29. A szabadtéri tüzek száma eltérő képet mutat: amíg három éve 267 ilyet jegyeztek fel megyénkben, addig 2016-ban 195-öt, 2017-ben 290 volt, s évente ennek során több száz millió forint kár keletkezhet a természetben. A megelőzést szolgálja a felszólítás: az elhanyagolt területek tulajdonosai, művelői figyelmeztetést kapnak az érintett területek szakszerű gondozására, s az előző évekhez hasonlóan idén is újabb intézkedésekre kerülhet sor megyénkben. Kóbor Csaba alezredes, a megyei bizottság ügyvezető elnöke rámutatott: a megelőző munka több szakmai területet érint. Újabb célcsoportokat vontak be már tavaly is, így a gyermekeken kívül az idősek számára külön kampányt dolgoztak ki, ennek kapcsán számos otthonba, szociális gondozóba látogattak el, s kedvező visszhangja volt az ingyenes lakossági tűzoltókészülék-vizsgálatnak is.

– A tényleges tűzoltási és a tűzvizsgálói tapasztalatokat is beépítjük a megelőzési tevékenységbe – mondta Takács Attila alezredes, a bizottság titkára. – Továbbra is fontosnak tartjuk a lakossági együttműködést, s az aktuális veszélyhelyzetekre megpróbáljuk időben ráirányítani a közfigyelmet. Ezzel is mérsékelhető a kockázat.

A nyílt láng használatának veszélye, a szabálytalan tüzelés következményei, s a kéményellenőrzés fontossága: részben ezt is érinti a 2018-as tűzmegelőzési kampány Somogyban.