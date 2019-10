Százszázalékos gyümölcslé egyenesen a kistermelőktől

Almával teli ládát hoz Tomka Anna kaposszerdahelyi présüzemébe. A frissen mosott gyümölcsök a darálóba, majd a présbe kerülnek, a levet pasztörizálják, s az italt egy többrétegű fóliatasakba töltik.

Nagy népszerűségnek örvend a százszázalékos gyümölcslé, amit Somogyban több szövetkezetnél és kistermelőnél is készítenek.

– Nem kerül se víz, se cukor, se tartósítószer az almalevünkbe – mondta el Tomka Anna. A légmentesen záró csomagban akár egy évig is eláll a gyümölcslé. Egyre többen viszik az üzembe almatermésüket, hogy gyümölcslé készüljön belőle, saját termésünkből naponta akár 3,5 tonnát is feldolgoznak.

Szenyérben 2012 óta foglalkoznak gyümölcsfeldolgozással. – A térségben közel 600 hektárnyi gyümölcstermő terület van, ahol nagy mennyiségű és jó minőségű gyümölcs terem – mondta el Szabó Lászlóné, a Kapos Aranya Szolgáltató Szövetkezet vezetője. Üzemükben a préselés kis nyomáson történik, így megmarad a valódi gyümölcsös íz. – Azt tapasztaljuk, folyamatosan nő a bérpréselések száma – jegyezte meg. A tudatos vásárlók egyre inkább a kisgazdaságokban készített, magas gyümölcstartalmú italokat preferálják a boltokban kapható alacsonyabb gyümölcstartalmú levek helyett.

Tavaly 900 ezer tonna termést hoztak az almafák Magyarországon, ami rekordnak számít, ám az időjárási hatások miatt ennek a felére sem számíthatnak most. – Az idén közepes almatermés tapasztalható Somogyban – mondta el Tömösváry Máté, a Fruitmarketing Kft. ügyvezetője. Megjegyezte: a tavalyi évhez képest viszont az árak magasabbak, az ipari almáért majdnem háromszor annyit fizetnek a termelőknek.