Széchenyi táborban pihennek a jól tanuló kamaszok

Hétfőn elkezdődött az egy hetes Széchenyi tábor: 17 jól tanuló, nagycsaládban élő gyermek vesz részt a vasárnapig zajló programban. A város és a környék nevezetességein kívül a Balatonra is elutaznak a kamaszok.

Nagycenk és Budapest után Csurgón harmadszor rendezik meg a nyári tábort, amit a Gróf Széchenyi Család Alapítvány támogatóival közösen szervezett meg. Akadnak olyanok diákok is, akik másodszor kaptak lehetőségét a részvételre. Czuh János sajtóreferens azt mondta: a kaposvári, a gyékényesi, a budapesti, a miskolci, a hódmezővásárhelyi és a mosonmagyaróvári fiatalokon kívül Berettyóújfaluból is érkeztek vendégek, a csapatot hetedik és nyolcadik osztályos fiatalok alkotják.

– A rendezvény kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők alaposan megismerjék a Széchenyi család múltját, szellemiségét – emelte ki Czuh János. – S a beszélgetések során arról is szó esik, hogy mit tettek hazánkért, az ország fejlődéséért. Olyan programot állítottak össze a főszervezők, amely felkelti a fiatalok érdeklődését történelmünk iránt, s a következő napokban a gróf Széchenyi család legfiatalabb tagjaival táborozhatnak együtt.

A programba pályázat útján kapcsolódhattak a résztvevők, nagycsaládban nevelkedő és jól tanuló diákok jelentkezését várták, akik már előzetesen rendelkeztek ismeretekkel a Széchenyi család életéről. Színes program fogadja a fiatalokat: kirándulás, filmnézés és játékos vetélkedők is kiegészítik a vasárnapig tartó tábort, s a kistérségben több kirándulást is szerveznek. A Somogyi Református Egyházmegye támogatásaként a Csokonai Vitéz Mihály Református iskola kollégiumában ad helyet, s ahol a táborozók egy negyven tagú horvát delegációval is találkoznak, a csapat Kaproncáról érkezett.