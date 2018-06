Székelyderzsi példa a világnak

Közadakozásból szól a kisharang a székelyderzsi unitárius vártemplomban, amelyet az 1200-as években kezdtek építeni, a várfalat és a bástyákat az 1500-as években építették. A templomból, a 38 méteres toronyból és a várkerítésből álló épületegyüttes az egyetlen olyan romániai magyar műemlék, amely az UNESCO világörökség része.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A várfal belső oldalán egykor körfolyosó, közkedvelt nevén gyilokjáró futott körbe, amely lehetővé tette, hogy megvédjék az erődöt a betolakodókkal szemben. Ezeket a XVIII. században átépítették amolyan félfedél formára, s aztán az egyházközség tagjai ide helyezték el kelengyésládáikat, s szerszámaikat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A hombárokban, szuszékokban gabonakészletüket tartották. A bástyákban mind a mai napig szalonnát és füstölt húst tárolnak a falubeliek, s ehhez a kulcsnoktól egy adott napon, istentisztelet után juthatnak hozzá. A derzsiek ezzel a kétszáz éve élő hagyománnyal és a köréje épülő szokásrenddel a világon egyedülálló látványosságot hoztak létre. Ezzel is „szembesülhettek” a Szent László nyomában járó somogyiak, akik vallásturisztikai élménykutatásaik során egy konferencián is is részt vettek a településen.