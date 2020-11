Szemétdomb helyére épül a Berek világa látogatóközpont

A munkások épphogy nekiláttak dolgozni, de egy hatalmas eltemetett szeméthegyre bukkantak. Addig álltak a munkálatok, amíg a 713 köbméternyi szemetet el nem szállították a helyszínről. Öt nyergesvontató hatot fordulva tudta eltüntetni az irdatlan mennyiségű hulladékot.

Elfeledett szeméttelep helyén épülhet fel a Nagyberek élővilágát bemutató látogatóközpont Ordacsehiben. A beruházás helyszínén az első munkagépek ugyanis mintegy 713 köbméter hulladékot találtak. Ennek elszállításához két és fél méter mélyre kellett az alap alá menniük, a hulladékhegy lábát elérve. – Az elfeledett hulladéklerakó szemetét a Balaton-felvidéki Nemzeti Park elszállíttatta az elmúlt héten – mondta Ordacsehiben Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára. – A nemzeti parkok országszerte a Tisztítsuk meg az országot programban 155 védett területen 8200 köbméter szemetet azonosítottak, amelyeket terveink szerint az év végéig elszállíttatunk. Az elmúlt héten a nemzeti parkok már 1100 köbmétert eltávolítottak a helyszínekről.

A környezetügyért felelős államtitkár hozzátette: a „Tisztítsuk meg az Országot! Program” keretében az illegális hulladéklerakók felszámolása mellett az agrártárca nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre is, ezért még az idén sorompókat és térfigyelő kamerákat telepítenek azokra a helyszínekre, ahol tapasztalatok alapján folyamatos a szemét újratermelődése.

Hozzátette: csak az Ordacsehiben talált hulladékot öt nyergesvontató hat fuvarral vitte el, amelynek az országosan azonosított mennyiség a tízszerese.

A sajtótájékoztatón Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója a közel 380 millió forintos beruházásról is beszélt, amely majd a Berek élővilágát mutatja be a látogatóknak. Puskás Zoltán felhívta a figyelmet a Berek értékes élővilágára, hiszen a récék, a gémfélék és ragadozó madarak is a terület lakói. A halak közül a lápi póc, míg a hüllők közül a mocsári teknős is megtalálható a területen. Kifejtette: a 713 köbméternyi hulladék elszállítása után az utolsó akadály is elhárult a létesítmény megépítése elől.

Hidvégi József, Fonyód polgármestere az eseményen arról beszélt, hogy milyen fontos a Natura 2000-es területek bemutatása. Ráadásul a Berek világa látogatóközpont a térség turisztikai vonezerejét is növelni fogja, amelyből minden környező település profitálhat.