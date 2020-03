Szeméten át vezet az út Szarkavárhoz

A szarkavári bekötőút mindkét oldalát szemét borítja Kaposújlakon.

A műanyag palacktól kezdve az építési törmeléken át a porszívóig sokféle szemét lapul a bokrok alatt és az árokban. Az önkormányzat szélmalomharcot vív a szemetelőkkel, hiszen alig pár héttel ezelőtt takarították ki ezt a területet, de pár napja ismét fekete zsákokban hagyta ott valaki a hulladékát.

– Felháborító ez a folyamatos szemetelés – mondta lapunknak a helyszínen Csabai Tamás, Kaposújlak polgármestere. – Nyomdafestéket nem tűrő szavakkal tudnám ezt leírni. Nem értem, hogy miért van szükség ilyen cselekedetre, hiszen a szemétlerakókba bizonyos mennyiségig ingyen be lehet vinni a hulladékot. Ha az illető már megfogta a szemetet és betette az autójába, ennyi erőből a szemétlerakóhoz is elvihette volna és akkor nem károsítja a természetet.

Sajnos nemcsak a szarkavári bekötőúton, hanem Kaposújlak környékén az erdőben és a földekre vezető út mentén is nagyon sok a szemét. Nyilván megoldás lenne az, hogy ha mindenhova kamerákat szerelnénk fel, de ez nagyon sokba kerülne. A település nagy része be van kamerázva és ott kevesebb is az ilyen jellegű probléma. Korábban volt rá példa, hogy tetten értünk egy-egy szemetelőt, az esetből pedig rendőrségi eljárás lett. Sajnos amíg az emberek fejében nem lesz rend, addig nem változik semmi – tette hozzá Csabai Tamás.

A mostani szemétkupac néhány napig még biztosan ott hever a szarkavári úton, hiszen a közmunka programban váltás van, ezért március tizenhatodikáig nincs emberük, aki összeszedje a szemetet.