Szemétszarvas, rongyoskalács is készült a gyerekházban

Hóember gumiabroncsból, rénszarvas szemétből, óriásnyalóka szivacsból és mézeskalács házikó kartonból; hulladékból készültek látványos karácsonyi dekorációk az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári Biztos Kezdet Gyerekházának udvarán. Szemétől lesz a betlehem és óriás mézeskalács is.

Öltöztetik Máriát, a fakeretre olyan ruhák kerülnek, amelyeket korábban adományként kapott a gyerekház, de már nem tudták hasznosítani. Hulladékból készül az idei karácsonyi díszítés. – Nagyon örültek a gumiszerviznél, hogy elhoztuk a leselejtezett abroncsokat, és a környékbeli boltokban, gyógyszertárakban is örömmel teljesítették a kérésünket, amikor kartondobozokat kértünk – mondta Bacza Barbara, a Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári Biztos Kezdet Gyerekházának vezetője. – Szeretnénk a gyerekeket és szüleiket környezettudtásságra is nevelni a díszítéssel.

Két hóember és egy karácsonyfa festett gumiabroncs­ból készült, a rénszarvasok fából, a szemük pedig kupakból. Használt festett szivacsokból óriásnyalókát alkottak. – A betlehem szereplői és a mézeskalács házikó rongyokból és dobozokból születtek – sorolta a gyerekház vezetője. Hozzátette: készül az óriási adventi koszorú, ami szintén gumiabroncsból lesz, s a Mikulás egy papírkandalló előtt ülve várja majd a gyerekeket. A dolgozók mellett a szülők is besegítettek a festésbe. – Kinéztem az ablakon, és az egyik kisgyerek simogatta a gumi hóember arcát. Szívmelengető érzés volt – jegyezte meg Bacza Barbara.

Nemcsak kint, hanem bent is nagy a sürgés-forgás. Az anyukák a dolgozókkal együtt mézeskalácsot gyúrnak, szaggatnak. – December negyedikén nyílik meg az Ajándékkuckó a Kossuth téren, ahová gyerekek számára várunk könyveket, játékokat és édességet. Az adományozóknak pedig mézeskaláccsal kedveskedünk – tette hozzá a gyerekház vezetője. Megjegyezte: az idei járványhelyzetben sok családnak még nagyobb szüksége van arra, hogy az ünnepek közeledtével segítsenek nekik.

Ételt adnának az éhezőknek

November 29-én, advent első vasárnapján 25. alkalommal hirdette meg Országos Adventi Pénzadománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet. Az ünnepi sajtótájékoztatót indító gyertyagyújtás időpontja – 13 óra 53 perc – az idén is a segélyszervezet adományvonalára utalt. Ahogy a felhívás jelmondata az Ételt az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélyteleneknek is hangsúlyozza: ez az ünnepi összefogás nem az ajándékozásról szól. Azért gyűjt a segélyszervezet, hogy egész évben segíteni tudja a nélkülözőket, és hogy kitörési pontokat tudjon kínálni a szegénységből.

A járványhelyzet miatt most még inkább szükség van az összefogásra, melyhez otthonról is könnyen lehet csatlakozni.