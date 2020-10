Szeméttől piroslik a somogyi hulladéktérkép

Hőtérképen is nyomon lehet követni, hogy mely településeken vannak nagyobb illegális szemétlerakó helyek. A szolgáltatást a Hulladékvadász csapata indította el szeptember közepén, azóta pedig naponta tíz–tizenöt bejelentést kapnak szeméttel borított helyekről. A térképre sajnos Somogy megye egyes települései is felkerültek.

Pirossal jelzik a hőtérképen Magyarország legszemetesebb területeit. A főváros és környéke, Tatabánya, Debrecen és Kecskemét is ezzel a színnel van megjelölve. Kaposvár és környéke viszont még zöldes-sárga besorolást kapott, ennek ellenére a megyében is komoly problémát okoznak az illegális szemetelők.

A térképet itt megtekinteti!

Az új térképes szolgáltatás nemcsak a szemétkupacok helyét határozza meg, hanem arról is ad leírást, hogy az illegális lerakóknál milyen fajta hulladék károsítja a környezetet. Kaposmérőben például négy helyet adtak meg az önkéntes hulladékvadászok, eszerint az Arány János utcában lévő családi ház mögötti területen elektronikai, háztartási és műanyag hulladékok hevernek. A Berzsenyi és Csokonai utca végén, a régi téglagyári gödörben autógumi, üveg és más környezetkárosító hulladék található, de a Kaposmérőt Hetessel összekötő út mentén is vannak szemétszigetek.

Prukner Gábor, Kaposmérő polgármestere megkeresésünkre elmondta, a szemét elszállítása hatalmas feladat az önkormányzatnak, de igyekeznek minden illegális lerakót felszámolni. – Jelenleg nincs engedélye a mérői hulladéklerakónak – mondta a polgármester.

– Nem tudjuk a szemetet a saját lerakónkba szállítani, ez most nagy probléma, ennek ellenére hetente szedjük a szemetet és igyekszünk szebbé tenni a települést. Már büntettünk is meg illegális szemetelőt, 15 ezer forint bírságot kapott, de sajnos ez sem riasztotta vissza és újra rakott ki hulladékot a háza mögötti területre. Idén tavasszal volt egy nagy hulladékfelszámolási akciónk, akkor Baglasról négyszáz tonna szemetet szállítottunk el, ez több millió forintjába került az önkormányzatnak, igaz volt rá pályázati forrásunk – tette hozzá Prukner Gábor.

Szebenyi Péter, a hulladekvadasz.hu ötletgazdája lapunk érdeklődésére elmondta, mozgalmukat mintegy öt évvel ezelőtt indították el. Folyamatosan találnak ki újabb és újabb ötleteket, ennek része a nemrég elkészült hőtérkép is. A szolgáltatás telefonos applikáción is elérhető, így könnyen meg lehet jelölni az illegális hulladéklerakókat. Szebenyi Péter kiemelte, a szemétkupacokról értesítik az önkormányzatokat, segítve ezzel a gyors és hatékonyabb munkát. Hozzátette, ha valaki szemétszedési akciót hirdet, ehhez pedig nincs elegendő pénze, akkor anyagi támogatást is kérhet a Hulladékvadász oldalon keresztül.

Szemétszigetek

A Hulladékvadászok oldalán elérhető térkép szerint Balatonbogláron, Balatonlellén és Balatonszemesnél is több illegális lerakó „üzemel”. Dél-Somogyban sem jobb a helyzet, Barcs környékéről kettő hulladéksziget is felkerült a térképre. Ezeken a helyeken autógumi, elektronikai-, fém-, háztartási-, műanyag- és építési hulladék is található.