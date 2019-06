Szent László nyomában: múltjukat is ünnepelték a somogyváriak

Nem feledik múltjukat a somogyváriak. Harmincadik alkalommal rendezték meg a településen a Szent László Napokat. Az érdeklődőket kiállítások, főzőverseny, huszárbemutató is várta.

Kiállításokkal kezdődött pénteken a Szent László Napok. Hartmann Kitty Időutazás címmel mutatta be alkotásait a somogyvári látogatóközpontban. Megnyitójára ajándékkal érkezett, egy Szent Lászlót ábrázoló olajjal és akrillal készült ikonképet alkotott. Tizennyolc karátos aranylappal tette művét még különlegesebbé. Szombaton pedig a főzésé volt a főszerep. 25 csapat mérte össze sütő-főző tudását.

– Tökmagos salátaágyon vaddisznó szűz az előétel, a főétel zöldséges–gombás szarvas raguleves cipóban tálalva, a desszert pedig frissen sütött krumplifánk – sorolta a menüt Szabó Lászlóné, a Somogyi Fakanálforgatók szószólója.

Rotyogott a pacal, a gulyás, pirultak a sült húsok a tárcsákon.

– Büszkék vagyunk arra, hogy harminc éve ápoljuk Szent László hagyományát. Településünk legnagyobb ünnepe zajlik– mondta el Gyurákovics László. Somogyvár polgármestere hozzátette: a helyieken kívül a kistérségből élők ünnepelnek velük, valamint három határon túli testvértelepülésük képviselői is megérkeztek.

– Ünnep számunkra a Szent László Napok. Mindig a Nemzeti Emlékhelyen tartjuk a rendezvényt, amely a hagyományápolás mellett közösségformáló erővel bír – jegyezte meg a polgármester.

Puskaropogástól volt hangos az egykori apátság romjai. A fonyódi és a szombathelyi huszárok mutatták be a fegyverek töltését, a látogatók műlóra ülve karddal koszorúkat kaphattak el és íjászkodhattak.

– Nem csak vitrin alatt láthatják a gyerekek a korabeli fegyvereket, hanem felporozzuk nekik és el is süthetik – mondta el Domina Barnabás, a fonyódi huszárkapitány. Az első császári huszárezred ruhájába bújt Tóth Bence. Büszkén mutatta be ezt a viseletet.

– Óvodás korom óta huszárkodom Fonyódon, sok érdekes dolgot tanulhatunk, élményeket szerzünk a barátaimmal – jegyezte meg a fiú.

Számos kézműves ajándékot is vihettek haza magukkal a látogatók. Vargáné Balatincz Krisztina, Kelevíz polgármestere büszkén mutatta az Arany Kézművek boltjuk termékeit, közmunkásaik gyártotta kosaraikat, valamint komlói és nagyszokolyi szövetkezet tésztáit.