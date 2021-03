Szép, de már nehéz a falusi lét időskorúként

Miközben fokozatosan növekszik hazánkban a várható élettartam, egyre több az idős ember a korfánkban. Míg 1990-ben a 65 év felettiek aránya 13 százalék volt, 2019-ben 19. A demográfiai előrejelzések szerint 2070-re a magyar lakosság közel egyharmadát ez a korosztály fogja kitenni. Ennél is súlyosabb a helyzet megyénk aprófalvaiban, ahol a fiatalok elköltözése miatt jóval nagyobb az idősek aránya.

Ahogy egyre idősödik Somogy lakossága, egyre több lett az egyedül élő, gyakran magányos időskorú, és az elhagyott porták száma is szaporodik falvainkban. Nem véletlenül kongatta a vészharangot közel tíz éven át Fábián Éva, volt megyei főépítész, aki szerint ha a tendencia folytatódik, negyven év múlva több mint száz somogyi település fog kiüresedni a Magyar Falu Programban tapasztalható erőfeszítések ellenére.

A somogyi települések helyzetével a megyei önkormányzat 2030-ig szóló fejlesztési programja is foglakozik, amelyben célul tűzte ki a megye belső és külső perifériáinak fejlesztését, elősegítve az ott élők életkörülményeinek javítását és a megyén belüli területi különbségek csökkentését is. Mindezekről Stikel János, a megyei nyugdíjasszövetség elnöke beszélt lapunknak. A közgyűlési képviselő előremutatónak tartja a koncepciót, s egyetért az abban megfogalmazottakkal, ugyanakkor hiányolja, hogy még általánosságban sem foglalkozik a megye közel harminc százalékát kitevő nyugdíjasok életkörülményeivel. Pedig tapasztalatai szerint főleg a már említett kistelepüléseken az infrastruktúra hiánya és az átlagnál jóval alacsonyabb nyugdíjak miatt növekszik a mélyszegénység, de az ott élők egészségi állapota is rosszabb az átlagnál. Az elnök nem tartja kielégítőnek az idősekről való társadalmi gondoskodást sem. Többek között kevesli az idősotthoni férőhelyek számát, de szerinte a napközi otthonos ellátás és a gondozói hálózat is bővítésre szorul.

– Szükség lenne a somogyi nyugdíjasok helyzetének átfogó, konkrét elemzésére, de az egyelőre még nem szerepel a közgyűlés napirendjén. Amúgy az az érzésem, hogy az illetékesek úgy hozzák meg fontos döntéseiket, hogy nem kellőképpen érzékelik a demográfiai helyzet súlyosságát megyénkben – mondta.

Hozzátette: a nagyvárosokban, és különösen Budapesten lényegesen jobban élnek a nyugdíjasok, a statisztikák szerint utóbbiak átlagosan több mint harmincezer forinttal kapnak többet a somogyiaknál. A szövetségük az elmúlt évtizedben tényekre alapozva, számos alkalommal igyekezett mindezekre felhívni a figyelmet.

Második családként működnek a megyei nyugdíjasklubok

A nyugdíjasklub-mozgalomról szólva Stikel János kifejtette, hogy az túlmutat a szabad­idős programok szervezésén, ugyanis nem egy időskorúnak a második családot jelenti a közösségük. Jelenleg már zajlik a klubtagság összetételének felmérése is, és az adatokat új szervezetek létrehozásához kívánják felhasználni. Fokozottan figyelnek az egyedül élő, magányos időskorú társaikra is, aminek különösen a járvány idején van nagy jelentősége. Arról is beszélt, hogy a programok kialakításában azokra is gondolnak, akik amúgy nem kultúrakedvelők, de szeretnének valahova tartozni. A szövetség mindezek miatt is tartja kiemelt jelentőségűnek, hogy minél több településen legyen nyugdíjasközösség, az új szervezetek megalakításához pedig maximálisan támaszkodni kívánnak a helyi önkormányzatokra és szervezetekre.

Rengeteg jó példa igazolja, hogy ahol a polgármester és a képviselő-testület szívügyként kezeli az idősek helyzetét, a már említett nehézségek ellenére is elviselhetőbbek az ott élő időskorúak mindennapjai.