Szép emlékeket ébresztett a nosztalgiavonat

Civil kezdeményezésre emlékvonat indult Somogyszobról Balatonszentgyörgyre, az érintett vasútvonal 125 éves fennállása alkalmából.

Régi emlékek elevenedtek fel többekben is a hétvégén, civil kezdeményezésre emlékvonat indult Somogyszobról Balatonszentgyörgyre, az érintett vasútvonal 125 éves fennállása alkalmából. A vasútvonalon 2009. december 12-én ment el az utolsó menetrend szerinti személyvonat – tudtuk meg a böhönyei György-Dávid Valentintől, a nosztalgiajárat főszervezőjétől. Teljesen megtelt a szerelvény, 156 érdeklődő ült fel a járatra.

Sokan viszont autóval is kísérték az emlékvonatot, melyet több településen, Somogyszob, Böhönye, Mesztegnyő, Marcali és Balatonszentgyörgy állomáson is köszöntöttek.

Böhönyén a helyi dalkör egy dalcsokorral fogadta a különvonat utazóközönségét. Zsoldos Márta Piroska polgármester kérdésünkre elmondta: sok helybéli kilátogatott a nosztalgiavonathoz, mely többekben is szép emlékeket ébresztett. Civil szervezetek is a kezdeményezés mellé álltak, a böhönyei nyugdíjas klub pogácsával kedveskedett az utazóknak. Még egy tizenkét darabból álló mozdonymakett-kiállítás is várta a látogatókat Böhönyén.