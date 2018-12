Szép kilátások Fonyódon: az idei lett az évtized legjobb éve

Pörög az építőipar és a fejlesztésekkel sem állt le Fonyód önkormányzata. A 2018-as esztendőt az elmúlt tizenkét év legsikeresebb évének értékelte Hidvégi József polgármester.

Az elmúlt tizenkét év kemény munkájának eredménye, hogy mostanra stabilan működnek a fonyódi intézmények, gazdasági társaságok. Ezért tartja egyfajta aranykornak a mostanit Hidvégi József, polgármester. – Büszkék lehetünk városunkra – fogalmazott a városvezető. – Az elmúlt években sok minden átalakult, s ezzel együtt megváltozott a turisztikai, politikai, befektetési megítélésünk is. Tudjuk, hogy a befektetők a legkritikusabbak és ma azt látjuk, hogy sorra vásárolják az ingatlanokat és keresik a lehetőségeket.

Az elmúlt időszakban több mint kétszáz új lakás építését kezdték el a városban és nagyjából ugyanennyi felújítás történt. Az idei év legnagyobb sikere az óvoda pályázatuk volt. – Nehezen jött össze – fogalmazott a városvezető. – Már ötször pályáztunk eddig és csak most sikerült támogatást nyerni. Igaz így több részletben kell összeraknunk azt a 370 millió forintot, amely fedezi a költségeket. Nem volt egyszerű megtalálni az átépítés idejére az óvoda átmeneti helyét sem, a közbeszerzésen is sokat dolgoznak a kollégáim és ezután következik csak a kivitelezés.

Idén nyitott meg a vásárlóközönség előtt a felújított fonyódi piac, amely egy igazi sikertörténet lett. Már a felújítás előtt is tömegek látogatták, de azóta 15 százalékkal nőtt a parkolók bevétele, jelentősen emelkedett a bérleti díjból származó összeg. S ami még ennél is fontosabb: a kereskedők is elégedettek az új körülményekkel.

A nyári időszakban látogatják a legtöbben, hiszen ilyenkor megtelik turistákkal a város. Ezt igazolják az idei szezon összesítései is. – Remekül sikerült a nyár – mondta a polgármester. – Az önkormányzati üzemeltetésű látnivalók, strandok szép bevételeket hoztak, a vendégéjszakák számával is elégedettek lehetünk. Ennél több már csak akkor lesz, ha új szállások épülnek. A rendezvényeink is teltházasak voltak. Idén még a legkisebb strandi büfés is elégedett volt, s egyre több fonyódi érzi, hogy jelentősen nőtt az életszínvonala.

Vannak újabb fejlesztési tervek

– A jövő év sikere lehet az új sportcsarnok az új focipályákkal, – fogalmazott Hidvégi József, polgármester. – Ennek alapjai már elkészültek. A másik nagyon várt fejlesztés a csisztai kerékpárút, amelynek a tervezése folyik. Emellett előkészítés alatt van egy kilátó projekt és a magaspart alatti sétány. Folytatják az idén megkezdett munkát, úgy mint az út és járda felújítást. Idén több, mint 100 millió forintot költöttek erre a célra, így kátyúzásra is futotta. Jól prosperálnak Fonyód gazdasági társaságai, a járóbetegellátót üzemeltető Egészségügyi Nkft. problémamentesen látta el feladatát.

A város lakóinak egészségügyi ellátása fontos, hogy zavartalan legyen, s szerencsére mind az alapellátás, mind az ügyelet zökkenőmentesen üzemel. Sőt, előrelépés, hogy az egynapos sebészeti beavatkozások mellett már altatáshoz kötött szépészeti beavatkozásokat és nőgyógyászati műtéteket is végeznek Fonyódon. A szemészeten pedig idén több mint 500 páciensen hajtottak végre valamilyen műtéti beavatkozást.

