Szépséges cipócskák kerülnek ki kezei közül

Nem csak az ízlelőbimbókat kényeztetik, hanem a szemet is gyönyörködtetik Palotás Ágnes festett kenyerei. A marcali származású operett-musical színész hagyományos kovásszal sütött finomságait természetes színezőanyagokkal díszíti az országban egyedülálló módon.

– Mint minden kislány, én is a konyhában tébláboltam a nagymamám körül, így tanultam meg a sütés-főzés alapjait – mondta el Palotás Ágnes, aki két éve az országban egyedülálló módon kenyérművészettel foglalkozik. – Hallottam korábban, hogy mennyire jót tesz a gyomornak a kovász, sok pozitív élettani hatása van, így kezdtem el kovászos kenyeret sütni. Később pedig szerettem volna, hogy ne csak finom legyen a kenyér, hanem a szemet is gyönyörködtesse – sorolta a marcali származású lány, aki jelenleg Budapesten él és operett-musical színészként dolgozik.

Palotás Ágnes a díszített kenyér mintadarabját egy kerti grillpartira vitte el, ahol igazán nagy sikert aratott ötletével. – Tortákat szerettem díszíteni korábban, majd gondoltam egyet, hogy kenyéren is megpróbálom, s nem gondoltam volna, hogy ekkora sikere lesz – mesélte Ágnes. Hozzátette: a kovászt is maga készíti, s mivel jó kenyeret csak jó lisztből lehet sütni, ezért az alapanyagot kézműves malmokból vásárolja. Ízesítésként pedig pirított gabonákat, karamellizált sárgarépát használ, de készített már cheddar sajtos jalapeno paprikás pékárut is.

Sokszor belül is színesek kenyerei, például céklapürével ér el márványos bordó színt. A festéshez természetes színezőanyagokat használ, például kurkumát, kakaót, paprikát, vagy spenótport. – A mintákat szabad kézzel kis ecsettel festem fel – mutatta az aprólékos díszítést.

Palotás Ágnes úgy tudja, senki sem foglalkozik hazánkban kenyérfestéssel, ezért a szabadalmi hivatallal felvette a kapcsolatot, hogy levédesse a technikát. Nyáron workshopot is rendezett a festett kovászos kenyér és kalács készítéséről. – Így emészthető, minőségi kenyeret tudunk letenni a család asztalára, ami még szép is – jegyezte meg Palotás Ágnes.