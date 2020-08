Szeretet kap és ad: a gyermekotthon egykori lakója újította fel a haranglábat

Pálfi Tamás állami gondozásban nevelkedett, ma már kétgyermekes édesapa. A II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon egykori lakója csodálatos gyermekkorra emlékszik, amit persze egy sor nehézség követett. Egy héttel ezelőtt megmutatta családjának azt a helyet, ahol felnőtt, és azóta hálából felújította az intézmény haranglábát.

Pál­fi Tamás nemcsak családjával járt a gyermekotthon környékén. Az elmúlt időszakban egy barátjával is repültek erre. Tamás ugyanis amellett, hogy épületeket restaurál, repülőgép-pilóta is egyben. Ez a hobbija. A pilóta az intézmény hetven éves születésnapjára egy kis légishow-val lepte meg az ünnepségen résztvevőket.

– Amíg a gyerekek bementek fürdeni a Balatonba, néhány pilótatársam érkezett, és meglepetésként nagyon alacsonyan szálltak – mesélte a bemutatóról Pálfi Tamás, akinek más meglepetése is volt.

– Tervbe vettem, hogy a százéves haranglábat felújítom az intézmény születésnapjára. Nagyon nehéz volt csütörtökön hajnali öttől este nyolcig elkészülni, hogy másnapra kész legyen – mondta Pálfi Tamás a munkáról, ami aztán, erőfeszítéseinek hála, időre elkészült. A mester ezután egy előadást is tartott a fiataloknak.

– Mindenki olyan családból került ide a gyermekotthonba, ahol napi szinten jelen volt az alkoholizmus, a drog, a bántalmazás. Az állami gondozott gyerekeknek tudniuk kell, mire számíthatnak, amikor kikerülnek a nagybetűs életbe – mondta Pálfi Tamás, aki tizenhat országban dolgozott már, így van némi tapasztalata a nagyvilágról.

– Lehet, hogy nehezebben fognak érvényesülni, mint egy átlagos családból érkező fiatal. Igenis, fel kell vállalniuk, hogy állami gondozottak, mert ha önmagukat elfogadják, akkor a többiek is elfogadják őket. Nem igaz az, hogy csupán a társadalom ítél, rajtuk is múlik, mint ahogyan az is, hogyan tanulnak, miként lépnek tovább – tette hozzá. Kiemelte, hogy vannak olyan területek, amelyek később segítik a boldogulást. Véleménye szerint ilyen a honvédség is, ahol szakmát lehet tanulni, jogosítványt szerezni, ami jó kiindulási pont lehet. Pálfi Tamás felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy ne hagyják mások által befolyásolni magukat. Saját életükért csakis ők maguk a felelősek.

Neve megváltoztatásával hagyta hátra a múltat

– Gyakran a lelki sérült gyermekeknek korábban kell felnőniük, mint egy átlagos tinédzsernek. Az utóbbiaknak csupán húszévesen kell megtanulniuk gondoskodni magukról – mondta az egykori állami gondozott. Pálfi Tamás igencsak nagy veszélynek találja, hogy minden fiatal „telefonozik”, mintegy szeretetpótlásra használva az eszközt. A pilóta szerint a telefon által generált kommunikációs problémát nem tudják kezelni a gyerekek.

– Amikor beszélek velük, szinte mindegyik három perc alatt megnyílik, és csak mondja, kiönti az életét. Ha valakiben meg tudnak bízni, megnyílnak. Magamból kiindulva, jól esett volna akkor, ha valaki felkészít arra, mi vár kint, az életben. Én húszévesen azt sem tudtam, hogyan kell egy csekket feladni a postán. Azt, hogy mit nem szabad, megtanítják, egy burokban tartanak – ennek veszélyeire igyekezett felhívni hallgatósága figyelmét a fiatalember, aki mint mondta, akkor lett igazán önmaga, amikor fiatal felnőttként megváltoztathatta régi nevét, ily módon is maga mögött hagyta a múltat.