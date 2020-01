Szereti megizzasztani a híveket a forró kövek között a plébános

Váron István plébános eredetileg a termálvizet kedvelte, csak később ismerkedett meg a szauna világával. Hobbiját újabb szintre emelte, és most már szaunamesterként tevékenykedik. Szerinte a templomi szertartás és a szauna szeánszai jól megférnek az életében. Míg egyik a lelket, másik a testet tartja karban.

Ezt ne hagyja ki! Villámgyors partikaják, ha csak 30 perce van a készülődésre

– A kaposvári városi fürdő felújított szauna részlegének átadóján mint szaunamesterrel találkozhattunk önnel. Nem elterjedt a katolikus papok között, hogy szeánszokat tartanak…

– Gyorsan leszögezem a komoly félreértések elkerülése végett, hogy a szeánsz jelen esetben nem a boszorkánykodást jelenti, hanem a szaunafelöntések egyik elnevezése. S visszatérve a kérdéshez, korábban nagy termálvízrajongó voltam. Szerettem télen a kinti medence hangulatát, miközben körülöttem esett a hó… Kaposvár, Sárvár, Szigetvár kedvelt helyeim ebből a szempontból. Úgy öt-hat évvel ezelőtt kíváncsiságból kipróbáltam a szaunát. Fantasztikus volt, a forróság rögtön megnyert magának. Idővel még a termálvizet is lecseréltem érte, elmentem szaunamester által vezetett programra is. Az illatos víz, a forróság intenzitása, és a társaság is együttesen tetszett. Egyedül nem is szeretek szaunázni.

– Mikor döntött úgy, hogy szaunamester lesz?

– Tavaly decemberben vettem részt az oktatáson, amely azért is vonzó volt, mert a program alatt is lehetett szaunázni. A szaunamesterség egyébként kreatív dolog. Az illatok, a zene megválasztása, amihez a programot kötjük… ám legfontosabb a végeredmény, hogy a vendég elégedett legyen. A program kitalálása (zene, illatok) részben a társaságtól is függ, és nem titkolt célom, hogy általában igyekszem egy kis „tanítást” is belevinni.

– Szaunamesterként mi a konkrét feladata?

– A szaunaprogramok vagy más néven felöntések (szeánszok) során intenzíven megizzasztani a vendégeket! A programok időtartama 12-15 perc. Az intenzív izzadást pedig úgy érjük el, hogy bizonyos időszakonként illóolajos vizet öntünk a forró kövekre. Mindehhez hozzátartozik, hogy tudnom kell, mikor és mennyi vizet kell az izzó kövekre önteni, hogy még és már jól essen a meleg, illetve megfelelő legyezési technikákat is szükséges alkalmaznom ahhoz, hogy a forró levegő a szauna legtávolabbi sarkába is eljusson a vendégekhez. Szaunamesterként jobban kell bírnom a forróságot, mert a szervezetem „duplán dolgozik”: míg a többiek ülnek, én aktív fizikai munkát végzek a legyezéssel a 90-95 fokban.

– A társaság tudja önről, hogy katolikus pap?

– Annak ellenére, hogy sosem mondom, ez minden alkalommal rögtön kiderül. Hiába igyekszem megbújni a sarokban…Valaki mindig ismer… Úgy érzem, jó hatása van, hogy ebben a közegben is találkozhatnak velem. Nincs meg az a merev „templomi távolság”, itt bátrabban megszólítanak. Persze a vallás is olyan, mint a politika: nem hozzuk elő. A törzsvendégek tudják, mindig téma, de idegenekre meg nem zúdítjuk… De az biztos, hogy különlegesség vagyok az emberek számára ebben a közegben.

– Ha programot tart a szaunában, azért belecsempész egy kis keresztény tanítást?

– A szauna is bizonyos értelemben olyan, mint a templom. A templomban a lelkünket méregtelenítjük, a szaunában pedig a testünket – bár a pszichénk és a lelkünk is meg tud könnyebbülni. Amikor a szaunában izzadunk és méregtelenítünk, s közben beszélgetünk, nevetünk, az energizál, kicserél bennünket, jó hatással van ránk testileg-lelkileg. Ép testben ép lélek…ahogy mondani szokták.

– A történelem során voltak időszakok, amikor a fürdőkultúra nagy népszerűségnek örvendett, aztán szünet következett. Mennyire népszerű a szaunakultúra hazánkban?

– A szaunakultúra nem olyan régen jelent meg nálunk. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ám úgy látom, mi magyarok, még mindig nem tudunk „szakszerűen” szaunázni. A nem tudás leginkább a módozatot jelenti, például a szaunaöltözéket. Az egészséges szaunázáshoz elengedhetetlen, hogy szaunalepedőben, fürdőruha nélkül legyünk. Ennek oka, hogy a műszálas fürdőruhák alaposan megszívják magukat a medencék klóros vizével. És ha ezzel a vízzel lépünk be a szaunába, akkor ez kezd el párologni, és a mérges gázokat fogjuk belélegezni. Ezért kérik sok helyen, hogy a vizes fürdőruha helyett a száraz szaunalepedőt használják szaunázáshoz. Továbbá a lepedőt nemcsak a testünk, hanem a lábunk alá is le kell teríteni, hogy az izzadtságunk ne a padba ivódjon be! Az sem mellékes, hogy ne együnk és igyunk túl sokat a szaunafelöntések közt, mert fizikailag nem fogjuk bírni a megterhelést.

A szaunában megszűnik a merev templomi távolság

A szíve a klasszikus szaunához húz

Kaposváron több szaunát is kipróbálhatunk, hogy megtaláljuk a hozzánk illő igazit. Váron István a 80-95 fokos forró kövek alapozta finn szaunát részesíti előnyben, ám van itt kevésbé forró 50-60 fokos aromaszauna is. Az infraszauna – mely szintén adott – más elven működik, mint a finn szauna. Ebben az esetben nem a levegő forrósodik fel, hanem a test belülről melegszik át. A gőzkabin szintén közepesen forró és ez is nagyon jót tesz télen a szervezetünknek. Mi is eshetne jobban decemberben, mint egy kis trópus meleg, amelyért nem is kell olyan sokat utazni.

Immunerősítő

A szaunának a legfontosabb az immunerősítő hatása, és a vérkeringés erősítése a méregtelenítéssel együtt. A pszichés hatások legalább olyan fontosak, mint a testet érintő hatások. A szaunázás betegségmegelőzésre jó, viszont ha már betegek vagyunk, akkor káros, mert még inkább legyengít.