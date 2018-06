Szerződést kötöttek, már lelkipásztorokat is képez az egyetem

Együttműködési megállapodást kötött csütörtökön a Kaposvári Egyetem és a Pécsi Hittudományi Főiskola. Az aláírt szerződés értelmében ősztől a kaposvári intézményben is elindul a katekéta-lelkipásztori alapképzés, melyet később mesterképzés is követhet majd.

Mint az az eseményen elhangzott, már 24 éve működik a kaposvári telephelyen teológiai alapozó képzés. Szávai Ferenc, a Kaposvári Egyetem rektora köszöntőjében arról is szólt, hogy a korábbi években a szegedi és a veszprémi hittudományi főiskolával is volt szerződésük. Ezúttal a pécsi főiskolával együttműködve új viszonyok között indul el az alapképzés, s reményeik szerint később a mesterképzés is. A rektor aláhúzta: nagy lehetőségeket lát a két felsőoktatási intézmény közötti megállapodásban.

– Egy olyan együttműködés jöhet létre, amely Magyarországon is különleges, s ami hosszú távon is biztosíthatja azt, hogy a Kaposvári Egyházmegyének megfelelő munkatársakat képezzünk – mondta köszöntőjében Kovács Gusztáv, a Pécsi Hittudományi Főiskola rektora. Többeknek is köszönetet mondott, akik azon dolgoztak, hogy ilyen gyorsan, már ősszel elindulhasson a képzés Kaposváron.

Varga László is háláját fejezte ki az összefogásért, bízva abban, hogy hosszú távú együttműködés születik a kaposvári és a pécsi oktatási intézmény között. A megyéspüspök lapunknak elmondta: nagy szükség van olyan képzett hitoktatókra, katekétákra vagy lelkipásztori munkatársakra, akik részt tudnak venni – a plébánosok mellett – a hit továbbadásába.