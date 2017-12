Szilveszterkor pukkan a gyerekpezsgő

A karácsony egyértelműen a családi együttlét ünnepe, amikor az ajándékvárás kerül a középpontba, a szilveszter azonban az önfeledt szórakozásról szól, akár a gyerekeknek is.

Sokan nem csak karácsonykor, hanem szilveszterre is felpakolják a családot, és egy kellemes hotelbe utaznak a szűkre szabott téli pihenőidőben. A szállodák általában gyerekeknek is programokkal készülnek az év utolsó napjára. Akinek azonban nincs lehetősége egy drága szilveszteri ajánlatot igénybe venni, otthon búcsúztatja az óévet.

Ha különböző életkorúak a gyerekek, ezt sem egyszerű megszervezni. A Kaposváron élő Kovács Bálint négy fiúgyermek édesapja, akik közül a legkisebb kilenc, míg a legidősebb tizennyolc éves. – A nagyobb fiam már tavaly is elmehetett egy kicsit szabad útra szilveszterkor – mondta az édesapa. – Ő már két évvel ezelőtt pedzegette, hogy szeretne menni a barátaival, ezért tavaly beadtuk a derekunkat. Azt gondolom, hogy most már elég idős, és nem árt kicsit az önállóság felé kell terelgetni. Persze, egy időpontot megszabunk, amikorra haza kell jönnie, de ezt rendszerint be is tartja – foglalta össze a fészekelhagyás első lépésit.

Kovácsék rendszerint családi körben búcsúztatják az óévet, a családfő azt mesélte: barátokat várnak, akik gyermekeikkel érkeznek. Így a gyerekek sem unatkoznak szilveszterkor, hiszen hasonló korúak, jóban vannak és tudnak együtt játszani. – Ők még nem akarnak önnállósodni – mondta Kovács Bálint. – Gyerekpezsgőzni fogunk, maximum a felnőttek koccintanak éjfélkor egy pohár valódi pezsgővel.

Ház Gergely, a Csakazértis a Családokért Egyesület elnöke hat gyermeket nevel feleségével. A legfiatalabb lurkó másfél éves, míg a legidősebb tizenhét. – Már tizennégy évesen elengedtük a nagyobb gyermekünket barátokkal – mondta a kaposvári családapa. – Ezek ott alvással járó házi összejövetelek voltak, természetesen felnőtt felügyeletével.

Az idén együtt ünnepel a család, otthon. Hozzátette: szervezett, szilveszteri partira kamasz korú gyermeket azonban nem engedne el. – Amennyiben vannak felnőttek, akik kontrollálják a gyerekeket, az még belefér – magyarázta a családfő. – Jó volna, ha Kaposváron lenne olyan hely, ahova elengedhetnénk az idősebb gyerekeket. A pénzügyi alapon működő szórakozó helyek erre nem alkalmasak és nyilván nem is erre találták ki őket. Keresztény értékek alapján neveljük gyermekeinket és óvjuk őket a veszélyektől, mint az alkohol és a drog.

Ha ezeket a veszélyeket ki lehetne szűrni a szórakozóhelyekről, akkor nyugodt szívvel engedhetnék a szülők is csemetéiket, tette hozzá.