Színes árvácskák díszítik a kaposvári tereket

Nem csak tavasszal és nyáron, hanem ősszel is több ezer virág díszi Kaposvárt. A somogyi megyeszékhelyen a következő hetekben harminchatezer tő árvácska kerül az ágyásokba.

– Csütörtökön kezdtük el a virágok ültetését a Berzsenyi parkban – mondta el Herczeg Attila. A Kaposvári Városgondnokság vezetője hozzátette: az elkövetkezendő két hétben harminchatezer tő virágot ültetnek ki a lakótelepi és a belvárosi közterekre egyaránt. Egy kaposfői és egy siófoki vállalkozótól rendelték meg a kék, sárga, piros és tarka árvácskákat. Idén újdonságként hullámos virágú árvácska is díszíti a köztereket. Az elmúlt hetekben a kaposvári városgondnokság munkatársai felkapálták a talajt, pótolták a tápanyagot és beöntözték a területet.

– Az ágyásokból az elszáradt, vagy kevésbé szép virágokat kiszedtük, a muskátlikat és a leandereket megpróbáljuk átteleltetni a töröcskei tangazdaságunkban – tette hozzá Herczeg Attila. Megjegyezte: a virágosításnál szempont volt az is, hogy az árvácskák jól bírják a fagyokat, a hideg időjárást.

Több mint 330 település közül Székesfehérvár, Orfű és Budapest V. kerülete nyerte el idén a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny fődíját – jelentette be Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a díjátadón pénteken, Budapesten. Több somogyi település is rangos elismerést vehetett át korábban a verseny regionális fordulójában Szekszárdon. Kaposvár a Magyar Kertépítők Különdíját, Balatonboglár a Főkertészek Különdíját kapta. Nagyatád Arany Virág díjjal gazdagodott. Gyugy pedig falu kategóriában a Belügyminisztérium Virágos Önkormányzatért Különdíját érdemelte ki. Andocs pedig Tájműhely Különdíjnak örülhetett. Székesfehérvár és Orfű képviselik Magyarországot jövőre az Európai Virágos Városok és Falvak Versenyén, az Entente Florale Europe megmérettetésen. Hagyományteremtő céllal az idei versenybe az erdélyi települések is nevezhettek, a jövőben fokozatosan a többi határon túli területre is kiterjesztik majd a Virágos Magyarország megmérettetést.