Színes felhőben úszva, vidámsággal nyitotta meg kapuit a Krisna-völgy

A szeretet színeiben úsztak a Holi ünnep résztvevői a Krisna-völgyben, Somogyvámoson. Az idei búcsú más volt, mint a többi, hiszen az önellátás témája most még kiemeltebb szerepbe került.

A tűzáldozat bemutatása után, előbb színes virágszirmokat szórtak egymásra az emberek. Majd kék, sárga, piros, zöld és rózsaszín festékpor is a levegőbe szállt a Holi ünnepen a Krisna-völgyi búcsún. Zengett a gauranga és egymás arcát borították be a színes porral, mintha csak valamiféle csodaszer volna, ami minden bajtól megszabadít minket.

– Úgy érjetek a mellettetek állóhoz, mint amikor egy kisbaba arcát megsimogatjátok – hangzott el a feladat. Ennek a Holi minden résztvevője eleget tett, s már maga a mozdulat is mosolyt csalt arcukra. – Ez Indiában egy tavaszköszöntő ünnep – mondta Szilaj Péterné, a Krisna-völgy szóvivője. – A célja a szeretet kifejezése, azt szokták mondani Indiában, amikor színekkel kenegetik egymást az emberek, hogy „legyen minél több szín az életedben”. Minél több festék kerül egy emberre, annál színesebb életet kívánnak számára az őt leszóró társai.

Ezt tették Somogyvámoson is a huszonötödik Krisna-völgyi búcsú résztvevői, igazi örömünnep volt ez. – Éppen olyan, mint Indiában – mondta Shubhi Darji, aki családjával érkezett Budapestről. – Hallottuk, hogy lesz itt a búcsú, ezért három napra eljöttünk ide. Nagyon tetszik itt minden nekünk, nagyon kedvesek az emberek és fantasztikus a hangulat.

Többen arról számoltak be, hogy a völgy különleges hangulata az, ami évről évre ide vonzza őket. S olyan is akadt, aki ihletet gyűjtött formálódó öko életmódjához. – Ezek a túrák nagyon tetszenek, főleg az életmód és a biokertészeti érdekel nagyon – mondta Bánfi Csilla. – A kertészet érdekel engem nagyon, de még csak kezdő vagyok és tényleg tanulom. Ehhez gyűjtök információkat itt a Krisna-völgyben.

A nagykanizsai asszony azt is elárulta, nagyon szeret a Krisna-völgybe jönni, hiszen a béke és a nyugalom szigete ez, ráadásul isteniek az ételek. S most még a krisnás fagyit is kipróbálta ismerősével, Annával.

Az elmúlt hónapok csendessége után valósággal felbolydult a völgy a hagyományos búcsú idejére. Hiszen a világjárvány miatt olyan nyugalmassá vált a környék, hogy a madarak csicsergése kristálytisztán hangzott.

– A mögöttünk lévő időszak világszintű tapasztalatai alapján az idei búcsún igyekszünk az önfenntartást, fenntartható életmódot hangsúlyozni – mondta Szilaj Péterné. – Igazából azért is jött létre a Krisna-völgy, hogy ezt a gyakorlatba átültesse. Nekünk ez állandó célunk, de talán most mindenki a saját bőrén érezhette, mennyire esendőek.

Hozzátette: az idei tavasz más volt, mint a többi, egyetlen turista sem érkezett a somogyvámosi völgybe. Pedig az itt élők már megszokták szinte, hogy az életük egy nyitott könyv. Ám most több figyelmet fordítottak a gazdaságra, s így nagyobb termésre is számítanak.