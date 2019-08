Színes ízkavalkád a kaposvári nagypiacon

Minden zöldség és gyümölcs igényt ki tudott elégíteni a kaposvári nagypiac pénteken. Bőséges és színes kínálattal várták a vásárlókat. Jól fogyott a szilva és a szőlő is, de a melegben a dinnyét is keresték.

Kaposvár Mielőtt zacskóba került az uborka, az egyik vásárló beleharapott, hogy biztosan nem keserű. Kovászolni vásárolta, mellé friss kapor is került kosarába. Pár méterrel arrébb még a tacskó is ropogtatta a friss paprikát. Domonkos Árpádnál sokan keresték a paprika mellett a csemegekukoricát is.

– Ha az időjárás kegyes lesz, még október közepéig tudok hozni a piacra csemegekukoricát – mondta a somogyaszalói őstermelő. Földesi Gáspár szőlővel, őszibarackkal és körtével teli ládákkal érkezett a piacra.

– Hoztam Pannónia kincse, Néró és Cardinal csemegeszőlőket, az idő kedvez a gyümölcsnek zamatosak és édesek a fürtök – tette hozzá az eddei őstermelő. A paprika, paradicsom is jól fogyott az uborka mellett. Egy-egy zsenge tök vagy cukkini is került a kosarakba. Vörös Sándor taszári kereskedőnél a legjobban a lilahagyma fogyott, de a fokhagyma is kelendő volt.

– Szilvát vásároltam, szilvásgombócot készítek belőle az unokámnak hétvégén, el vagyok ájulva mennyi szép áru van és nem drágák – mondta el Kertész Jánosné. A háziasszonyok közül sokan már az eltenni való cseresznye paprikát és apró hagymát is keresték.