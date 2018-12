Színes műsorral várták a közönséget a Kodály diákjai

Megtelt a Szivárvány Kultúrpalota a kaposvári Kodály Zoltán Általános Iskola. karácsonyváró ünnepi estjén szombat délután.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

A hagyományokhoz hűen az idén is megmutatták az intézmény diákjai, hogy mi mindennel foglalkoznak év közben a tanulás mellett.

Az intézmény kórusai dalokkal kedveskedtek a vendégeknek, de táncosok, versmondók és hangszeren játszó diákok is megmutatták tehetségüket. Szülők, nagyszülők, nyugdíjas pedagógusok is ellátogattak a jeles alkalomra.

Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató kérdésünkre elmondta: adományt is gyűjtöttek az est folyamán. Kaposvár önkormányzata és a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia is támogatja abban az intézményt, hogy egy műfüves pályát létesíthessen az iskola. A gálaesten összegyűlt bevételt is erre szeretné majd fordítani az intézmény. Így minden adomány a diákok javát szolgálja majd.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS