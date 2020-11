Színes szájmaszkban vidám a vírusvédelem

Már nemcsak felnőtteknek, hanem gyerekeknek is készül szájmaszk abban a szőlőskislaki üzemben, melyről nemrégiben írtuk: naponta harmincezer védőeszközt gyártanak. Most a kicsik számára hét színben készülnek a maszkok. Eddig a piros és a kék volt a sláger a lányok és a fiúk körében.

Továbbra is megállás nélkül dolgozik két maszkvarró gépsor a szőlőskislaki üzemben. Háromrétegű anyagból készítenek száj­maszkokat augusztus óta a kis gyárban. Eddig már kétmillió védőeszközt gyártottak le. Mint megtudtuk, jelenleg ötszázezer darabos a készletük.

A fejlesztéssel sem álltak le, hiszen a napokban színes gyermekmaszkok is bekerültek az észak-somogyi vállalat kínálatába.

– Első körben piros, citromsárga, sötét- és világoskék és fekete maszkok készülnek, de lesz narancssárga és rózsaszín is – sorolta a színeket Szegedi Zsolt, a Tószeg Kft. termelési igazgatója. Hozzátette: nagy érdeklődés mutatkozott a gyerekmaszkokra, mivel hat éves kor felett kötelező a védőeszközöket használni. A kicsik maszkja 145×95 milliméteres szabványméret alapján, szűrőréteggel ellátott háromrétegű anyagból készül.

– A lányoknál a piros és a fiúknál a kék szín a legkelendőbb jelenleg – tette hozzá Szegedi Zsolt. Tervezik, hogy a felnőttek számára is készítenek színes szájmaszkokat. A termelési igazgató elmondta: Olaszországból, Németországból is érkezett megrendelés, s tárgyalnak osztrák, szlovák és szlovén partnerekkel is.

– A napokban üzembe áll egy új gépsor is, amely a jelenlegi dupláját, percenként 110 szájmaszkot tud gyártani. Ha megtaláljuk a helyünket a piacon, akkor szeretnénk felvenni a jelenlegi nyolc dolgozó mellé még nyolc alkalmazottat – sorolta a jövőbeli terveket. Szegedi Zsolt kiemelte: fontosnak tartja, hogy az emberek egészsége érdekében a hatóságok minél többször ellenőrizzék az import, minőségileg kifogásolható maszkokat, amelyekből rengeteg áramlik be az országba. Náluk minden szájmaszk bevizsgált, és a gyártás során kiemelt figyelmet szentelnek a higiéniának.

Megtudtuk, a kicsik számára készült védőeszközből már a kaposvári gyógyszertárban is lehet vásárolni, s a balatonboglári általános iskolások le is tesztelték a gyerekmaszkokat. A szőlőskislaki vállalat háromszázat adományozott nekik, a lengyeltóti szülői munkaközösség pedig kedvezményesen vásárolt a diákoknak. – Nekem a piros a kedvencem, sokkal jobb ezt viselni, nem csúszik le az orromról – mondta el tapasztalatait a gyerekmaszkról Rosta Viviána elsős tanuló Balatonbogláron.