A Balaton mindig feltöltődést ad a művésznek

A kertben is szívesen elbíbelődik, de a munkát is folytatja Bagó Bertalan színész, rendező a balatonboglári tartózkodása alatt.

Mivel a színházaknak is be kellett zárniuk, a székesfehérvári színház művészeti vezetője a Balaton-parti városba tért vissza a kijárási korlátozással érintett időre. A művész sok szállal kötődik a városhoz, gyerekkori élményei, barátok, ismerősök kötik ide.

Édesanyja ma is Bogláron él, édesapja pedig ismert festőművész volt a településen. Bagó Bertalan arról is beszélt lapunknak, hogy alapvetően Pesten él, munkája elsősorban Fehérvárra köti, ám Balatonboglár mindig is amolyan lelki táplálékot, feltöltődést jelentett számára. Mint mondta, a Balatonon szívja fel azokat az élményeket, melyekből gyakran merít munkája során.

Ha teheti, a nyarakat a balatoni városban tölti, szívesen vitorlázik a magyar tengeren. Arról is beszélt, hogy igyekeznek a jelenlegi időszakot is munkával megtölteni: Az ember tragédiája 2 című darabon dolgoznak. Ottjártunkkor éppen egy konferenciahívásra várt.