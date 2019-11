Szirmok mögé rejtőznek a sírok

Húszmilliónál is több krizantém várja, hogy kikerüljön a hazai temetőkbe. A kaposvári nagypiacon még november elsején is nyitva tartanak. A kaposvári temetőkben pedig hosszabbított nyitvatartással várják az emlékezőket, egy új parkolót is kialakítottak a Nyugati temetőnél.

Nagy a forgalom a kertészetekben. A kaposvári Csábi Sándorné is szerdán vásárolta meg a temetőbe szánt virágot. – Négy sírra lila és vegyes színű krizantémokat vettem. Virágra, koszorúkra és a mécsesekre 10–15 ezer forintot költöttem – mondta lapunknak. – Mindenképpen élő virágot szerettem volna a mohakoszorúkhoz, ami színben is passzol – tette hozzá.

Bálint Erika, az egyik kaposvári kertészet eladója elmondta: főleg a cserepes krizantémokat keresik náluk, a meleg idő kedvezett a virágoknak, szépen kinyíltak. – A legjobban a közepes méretű gömb­krizantém fogy, amelyet 1200 forintért kínálunk – tette hozzá. – Az árak hasonlóak, mint tavaly, már ötszáz forintért lehet kapni kisebb cserepes krizantémot – mondta el Filipinyi Gergely, a Julcsi és Gergő Kertészet tulajdonosa. Hozzátette: náluk a nagyobb méretű tálas virágok a kedveltek. – Régen a fehér volt a sláger, most már kevesebben keresik, hódítanak a színesek – jegyezte meg Filipinyi Gergely.

Nagy volt a készülődés a temetőkben az elmúlt hetekben, összegyűjtötték a leveleket, elkészült a járda a Hősök templomától a Dobó utcáig, új urnafalat helyeztek ki a Keleti és a toponári temetőben és parkolókat is létrehoztak. – A Nyugati temetőnél új, 50 férőhelyes parkolót alakítottak ki a Jutai út és a Hajnóczy utca sarkánál – mondta el Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat a kaposvári Keleti és Nyugati temetőben ezen a héten. Szombatig minden nap este 8 óráig látogathatók a sírkertek, vasárnap azonban már csak 6 óráig tartanak nyitva. November elsején fél ötkor lesz A somogyi temetők üzenete fotókiállítás megnyitója és díjátadása. Este hatkor a Hősök templomában Vajda Gábor plébános celebrálja a gyászmisét, majd a Mindszenty téren gyújtanak gyertyát.