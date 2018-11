Szita Károly: a megyei jogú városok a klímavédelem élharcosai

Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke több kaposvári és országos ügyben egyeztetett a kormány négy tagjával kedden Budapesten.

Szita Károly és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a közszolgáltatások helyzetét tekintették át, köztük a hulladékgazdálkodást érintő kérdéseket, illetve a víz- és csatornaszolgáltatás ügyét. A téma azért is égető, mert a hazai ivóvízvezeték-hálózat elöregedett, a csövek átlagos kora ötven év, s ez számos meghibásodást okoz szerte az országban, így Kaposváron is. Szita Károly jelezte: szükség van egy átfogó rekonstrukcióra, amit az önkormányzatok csak a kormányzat segítségével tudnak végrehajtani.

A Paksi Atomerőmű bővítése elengedhetetlen annak érdekében, hogy érdemi változás történjen a klímavédelem terén – erről már Süli Jánossal, az erőmű bővítéséért felelős miniszterrel tárgyalt. Az MJVSZ elnöke hangsúlyozta: a megyei jogú városok a klímavédelem élharcosai, ugyanakkor a kitűzött cél csak a megújulóenergia-használat térnyerésével érhető el, amelyből az ENSZ álláspontja szerint nem hiányozhat az atomenergia sem.

Szita Károly a beruházás jelentős hozadékának nevezte a több mint egy évtizeden át tartó építkezés bérfelhajtó hatását is. A bővítés nyolcezer embernek ad munkát, s ez magasabb bérszínvonalat eredményezhet Kaposváron is.

Kaposvár polgármestere találkozott Pintér Sándor belügyminiszterrel is, hogy áttekintsék a hazai hajléktalanellátás rendszerét. A felek egyetértettek abban, hogy a közeledő tél miatt az államnak és az önkormányzatoknak együtt kell gondoskodniuk arról, hogy egyetlen embernek se kelljen a szabadban átvészelnie a hideget. A megbeszélésen elhangzott: igény esetén lehetőség van a szállók bővítésére is, Kaposváron például a hajléktalanok ellátását végző Magyar Vöröskereszt éppen most pályázik 25 millió forintra, hogy több rászorulót tudjon befogadni.

Szita Károly kora a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel folytatott megbeszélést. Az MJVSZ elnöke és Bártfai-Mager Andrea az egyeztetésen áttekintette a Modern Városok Program keretén belül – állami tulajdonokon – végzett önkormányzati beruházásokat. Szita Károly arra kérte a minisztert, hogy segítse továbbra is a megyei jogú városokat abban, hogy közcélú érdek esetén hozzájuthassanak az állami tulajdonban lévő ingatlanvagyonhoz.