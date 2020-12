Szita Károly: vissza fog térni a mosoly és az ölelés

Hagyományos évértékelő interjút adott Szita Károly, polgármester a Kapos Televíziónak. A városvezető beszélt a koronavírus okozta kihívásokról, azok kezelésére hozott megoldásokról. De az elmúlt év fejlesztéseit is sorra vette.

Rendhagyó volt 2020. már csak a koronavírus miatt is, s ez jelentősen átszabta a kaposvári városvezetés terveit. Az előző évet úgy zárták le, hogy elindul a megyeszékhely egészség programja, amelynek eredményeképp 2030-ra a legegészségesebb magyar város lesz Kaposvár. Ezt újra kellett tervezni, hiszen a világjárvány addig nem ismert kihívások elé állította a várost. – Azzal kellett foglalkoznunk, hogy a koronavírus a lehető legkisebb károkat okozza közösségünkben – mondta Szita Károly. Hozzátette: védelmi intézkedéseket hoztak, így fertőtlenítették a közterületeket, lezárták a játszótereket, oktatási, nevelési intézményeket zártak be. Megoldották az arra rászorulók számára az ebéd kiszállítását. – Hatezer embert láttunk így el – húzta alá a városvezető. – Ötszáz önkéntesünk segített ebben a munkában.

Megköszönte az ő és az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját is Szita Károly. Felhívta a figyelmet, hogy nem csak kihívások voltak az elmúlt évben, hanem eredményeket is sikerült produkálni. Hiszen elindult az orvosi rendelők felújítása, megnyílt az első üzem a Keleti Ipari Parkban, de az ország első közlekedési központját is átadták Kaposváron.

Kiemelte: az elkészült Bábszíntér és az okospark az egyik legsikeresebb városrehabilitációs megoldás volt, s felavatták Márton Áron szobrát a Kossuth téren.

Szita Károly úgy fogalmazott: a kaposváriak sikeresen küzdöttek a koronavírus ellen, s a világjárvány meg is erősítette a közösséget.

Kihívások természetesen továbbra is vannak a járványveszély miatt, viszont Szita Károly optimista az új esztendőt illetően. – Véget fog érni ez az időszak is és visszatér a mosoly, az ölelés – fogalmazott, majd áldott ünnepeket kívánt mindenkinek.

