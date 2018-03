Szlovén kapcsolatot építenek a méhészek

Mézes és gyógynövényes pálinkával is kínálták a somogyi méhészeket hétvégén szlovéniai útjukon: részt vettek a 40. celjei nemzetközi méhészeti szakkiállításon és felkerestek egy helyi gazdaságot. A felvásárlási ár ingadozása és a kártevők elleni védekezés: a szomszédos ország méhészei is leginkább ezekre a problémákra keresik a megoldást.

– Először jártunk a szlovén rendezvényen, s remélhetően legközelebb újra elutazhatunk a találkozóra – mondta hétfőn Kovács Ottó, a Magyar Mézút Egyesület elnöke. – Nagyon jól éreztük magunkat, több szempontból is hasznos volt a szakmai program: egyrészt megismertük az új méhészeti eszközöket, másrészt ellátogattunk egy közeli méhészetbe, ahol a korszerű technológiákat mutatták meg. A gazdaság az egyik legnagyobb szlovén méhészet, ahol közel 1000 méhcsaládot tartanak.

Taszári, öreglaki és kaposvári méhész is csatlakozott a csapathoz, melyet Tomec Anton, a szlovén méhészeti szövetség titkára is fogadott. A somogyi szakembertől tudjuk: rendkívül látványos volt a magyar pavilon, ahol nem csak hazai mézet kóstolhattak a látogatók, hanem a legmodernebb méhészeti termékeket is megtekinthették.

– A szakma nagy fejlődésen megy át hazánkban és térségünkben egyaránt, s időnként hasonló gondokra keresik a megoldást a hazai és a külföldi méhészek – fejtette ki. – Ezek közül is kiemelkedik a kártevők elleni hatékony védekezés valamint a méz áringadozása. Ez a határon túl is problémát jelent, s ráadásul a szélsőséges időjárás tovább tetézi a nehézségeket. Ennek ellenére a szlovén termelők is minél hatékonyabban igyekeznek dolgozni, az akác, a hárs és a repce méz náluk is fontos termék.

Kovács Ottó azt mondta: olyan jól sikerült a látogatás, hogy tervek szerint a nyáron visszatérnek Szlovéniába, az ország déli területeit is felkeresik, s a partner szervezet tagjait pedig a kaposvári mézfesztiválra akarják meghívni.