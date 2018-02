Az ellátásra szoruló személy a legfontosabb, így a szociális területen csak „szent megszállottak” dolgozhatnak – hangzott el többször is azon a szakmai találkozón, amelyet az állami fenntartású intézmények munkatársainak a zselickislaki Zselic Katolikus Idősek Otthonában szerveztek.

A segesdi, a berzencei, a kéthelyi és a tabi szociális otthon munkatársai vettek részt a szentmisével kezdődött zselickislaki tapasztalatcserén, amelynek az volt a célja, hogy az állami fenntartású intézmények szakemberei bepillantsanak az egyházi működtetésű, kilencvenöt ellátottat befogadó otthon életébe.

Zöldy Pál igazgató és Berendiás Imréné főnővér kalauzolta a vendégeket a 12 hektáros parkkal körülölelt, modern épületben, amelyben egy-kétágyas szobák, impozáns ebédlő és tágas közösségi terek találhatók, de a gazdálkodásról és a karbantartásról is sok szó esett, hiszen a legmodernebb gépészeti berendezések garantálják a kiemelt komfortot.

A lassan másfél éve működő, 2,3 milliárd forintból megépült intézmény, amely a demens ellátottaknak is otthona, kedvelt a lakók körében, akik között számos tolókocsis is van, ám a különféle rendezvényeknek – mint a legutóbbi, Gyuriga Károly és Brieber László plébános által bemutatott, a húsvéti ünnepkör kezdetét jelentő, hamvazószerdai szentmisének is – állandó résztvevői.

A havi hozzájárulás mértékérről, a gondnokság alatt lévők számáról, a hozzátartozókkal való kapcsolattartásról, a vallásgyakorlás lehetőségeiről éppúgy érdeklődtek a munkatársak, mint az orvosi ellátásról, s a napi ötszöri étkezésről.

Elhangzott: a kívánságládába került olyan kérés is, hogy az ellátottak szívesen ennének szilvás gombócot. Természetesen teljesült az óhaj. Terápiás foglalkozásba is betekinthettek a látogatók, s most annak lehetőségét keresik, miként kapcsolódhatnának be a somogyi szociális otthonok által szervezett Ki mit tud?-ba, hiszen legutóbb Lakitelken mutatkoztak be.

Mivel a Zselic Katolikus Idősek otthonának vezetői érdeklődtek a berzencei kastélykiváltási projekt keretében megvalósult beruházásról, a tapasztalatcsere résztvevői úgy döntöttek, májusban Berzencén találkoznak, hogy további jó gyakorlatokat lessenek el egymástól.

Fotó: Facebook