Szokni kell még a maszkviselést a falvak lakóinak

A szigorítások bejelentésével Magyarország valamennyi közterületére elrendelték a maszkviselési kötelezettséget, és azóta emelkedett a szabálysértések száma. A kis falvakban még nem mindenütt szokták meg az intézkedést, jó és rossz példával is találkoztunk.

Utánfutóján egy talicskát szállított délelőtt Szabó Zsigmond, a kiskorpádi posta mellett dolgozik, egy területet rendeztek.

– Kihirdették a faluban, hogy maszkot kell viselni, nekem nem okoz gondot! – mutatta vidáman, miközben fordult egyet a járgánnyal. – Mindig hordom, ez a legbiztonságosabb!

A 80 éves Dolgos Évát a fia, Fülöp György kísérte el a gigei háziorvoshoz. Az idős asszonyon mintás szövetmaszk, a férfin egészségügyi papírmaszk volt.

– Eddig csak akkor tettük fel, ha bementünk valahová, de most már az utcán is viseljük – mondták. – Faluhelyen még szokatlan állandóan hordani sokaknak. Nem kellemes, fullad benne az ember, de meg kell tenni. Vidéken még előfordulnak jó néhányan, akik nem tartják be az új szabályt.

– Éppen nincs itt! – kapott a zsebéhez Zsolt, amikor megkérdeztük az utcán, hogy hol a maszkja. Aztán úgy szabadkozott, hogy szerinte a kistelepüléseken nem is mindig indokolt a maszk, hiszen gyakran kihalt az utca, és elég nagyok a távolságok.

Klotz Péter, Szőlősgyörök polgármestere szerint vidéken általában fegyelmezettek az emberek, és ha csak nem dolgoznak éppen a szabad levegőn, általában felveszik a maszkot. Aki a boltba vagy máshová indul gyalog, vagy csak éppen sétál egyet, maszkban teszi. Az utánpótlással sincs gond, hiszen sok ügyes kezű asszony él vidéken, akik szövetből maszkokat varrnak.

Vésén átérzik a felelősséget az emberek, és nem vitatják az intézkedés életszerűségét, felelte kérdésünkre Bertók László polgármester. Hozzátette: ő szerencsésebbnek tartaná az eddigi szabályozást, hogy a húszezer lélekszámú települések önkormányzata maga dönthetne ebben a kérdésben, hiszen így egy elhagyatottabb területet, például a szőlőhegyek környékét külön is lehetne szabályozni. A vidéki ember számára még maradtak nyitott kérdések, hogy kerékpárral vagy traktort vezetve is kell-e hordani a maszkot. Az itt élők hallották hírét, hogy ellenőrizni fogják a maszkviselést, de erre vonatkozó rendőrségi ellen­őrzést még nem tapasztaltak.

A legkisebb helyeken is betartják

A mintegy kétszáz lakosú Miklósiban maradéktalanul betartják a helyiek a maszkviselési kötelezettséget a szabadtéren is, erről számolt be Kristóf Györgyi polgármester. Megértették a szabály fontosságát, bár kétségtelenül akadnak számukra még furcsa pillanatok, amikor az egymagában sétáló járókelők is maszkot hordanak a néptelen, hosszú falusi utcán. Kirívó esetekkel nem találkozni, esetleg az fordul elő néha, hogy valaki elfeledkezik róla, és nem viszi magával a védőmaszkot, ám szándékosan senki sem sérti meg az egészségvédelmi szabályokat.