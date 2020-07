Szolgálati lakással csábítják az új matektanárt

Mindössze néhány nappal ezelőtt száradt meg a festék a felújított látrányi szolgálati lakásokban. A településen hat ilyen ingatlan van, ebből hármat korszerűsítettek.

Kelemen Ferenc polgármester lapunknak elmondta: a Magyar Falu Programban elnyert tizenötmillió forintos támogatásból sikerült felújítani az épületeket. A szakemberek kicserélték a burkolatot, lefestették a nyílászárókat és a falakat, az egyik lakásba új radiátorokat szereltek be és a tetőt is újraszigetelték, valamint cserepezték.

Az egyik szolgálati lakásban egy hivatali dolgozó él, a másikban egy pedagógus, a harmadik azonban lakóra vár. – Bízunk benne, hogy hamarosan beköltözik egy új pedagógus – fogalmazott Kelemen Ferenc. – Meghirdettük a matematika szakos tanári állást, most már csak a jelentkezőre várunk. Azt gondolom, hogy vonzó az ajánlatunk, hiszen aki ide szeretne jönni dolgozni, ő egy felújított ingatlanba költözhet be. Több mint hatvan négyzetméteres ez a lakás, ahol ketten, vagy akár egy kisebb családdal is kényelmesen el lehet férni. Közel van a Balaton, ami talán előnyt jelenthet. Az ingatlan bérleti díja nagyon kedvező, hiszen négyzetméterenként kétszáz forintot kér el az önkormányzat, így valamivel több mint tizenkétezer forint a havi lakbér, plusz a rezsi.

Az üres lakást bútorozatlanul lehet bérbe venni, csak lámpákkal, függönykarnisokkal és tűzhellyel szerelik fel az épületet. Azonban, ha az új lakónak szüksége van valamilyen bútorra, abban is tud segíteni az önkormányzat.

– A településen lévő többi szolgálati lakást is fel kellene újítanunk – folytatta a település vezetője. – Az egyikben a körzeti megbízott él, az a nyolcvanas években épült, úgyhogy már kellene rá költeni. A másikban a doktornő, a harmadik ingatlanban pedig a jegyző lakik. Amikor ők ideköltöztek, akkor a belső felújítást elvégeztük. Erre lakásonként mintegy négy millió forintot fordított az önkormányzat. Az épületek külsejére azonban kétségtelenül ráférne a felújítás, így figyeljük az idei pályázatokat és ha lesz rá lehetőség, akkor adunk be támogatási kérelmet – tette hozzá Kelemen Ferenc.