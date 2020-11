Szorító szigor: ha nincs ott a maszk, kívül tágasabb

Nem ülhetett be hétfő délben az egyik belvárosi étterembe egy fiatal pár, mivel nem volt szájmaszkjuk. Az új szabályok szerint november másodikától a vendéglátó- és a szórakozóhelyeken is csak maszkban lehet tartózkodni. Az előírást fontos betartani, hiszen a hatóság akár be is zárathatja az üzletet.

Valójában nehéz megmondani mi mostanában a rendhagyó és mi számít meghökkentőnek a koronavírus-járvány második hullámában, minden esetre szokatlan látvány fogadta azt, aki belépett valamelyik étterembe hétfő délben.

Az asztaloknál maszkban ültek az emberek, úgy várták, amíg megkapják az ebédet. A védőeszközt csak addig vették le, amíg elfogyasztották az ételt, utána a legtöbben egyből visszahúzták. A pincérek tapasztalatai szerint, mindenki felkészülten érkezett, az egyik belvárosi étteremben azonban volt olyan pár, aki otthon felejtette a maszkot, ezért nem léphetett be az üzletbe.

Limbek Csaba, több kaposvári étterem tulajdonosa megkeresésünkre elmondta; az emberek tudomásul vették az új szabályt és be is tartották. Kiemelte: egyetért az új rendelkezéssel, a vendéglátósok forgalma viszont megérzi majd ezt. Az emberek ugyanis nem szívesen ülnek be beszélgetni úgy, hogy közben el kell takarniuk a szájukat és az orrukat. A családi eseményeket, a baráti összejöveteleket biztosan nem most fogják megtartani – tette hozzá Limbek Csaba.

Az éttermekben és szórakozóhelyeken csak akkor lehet levenni a maszkot, ha valaki eszik, vagy éppen iszik. Belépéskor, fizetéskor, de még mosdóba menet is fel kell venni. Müller Cecília, országos tisztifőorvos pedig azt javasolja, hogy a két fogás között is mindenki használja a védőeszközt. Horváth Gábor, egy belvárosi étterem tulajdonosa szerint, már eddig is sokan maszkban léptek be hozzájuk, ennek ellenére mostantól nagyon figyelnek arra, hogy mindenkinek legyen szájat és orrot eltakaró védőeszköze. A szabályok szerint nemcsak azt büntethetik meg, aki nem viseli, hanem a helyet is. A maszkviselésre vonatkozó szabályokat a rendőrség is ellenőrizheti. Ahol nem tartják be az előírást, azt az üzletet, vagy vendéglátóhelyet be is zárathatják, valamint egymillió ­forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak. A hatóság korábban figyelmeztetett, bírságolt, majd bezáratott egy helyet, mostantól azonban már az első alkalommal is a legkeményebb szankcióval élhetnek.

Megkérdeztük a kaposváriakat, hogy mit szólnak az intézkedéshez?

Fenyvesi Istvánné: Nehéz kérdés, azt gondolom, minden olyan eszközt be kell vetni, ki kell próbálni, ami lassíthatja a vírus terjedését. Elképzelhető, hogy ezzel az intézkedéssel falba ütközünk, de úgy vélem, muszáj volt bevezetni. Én már védett korban vagyok, használom a maszkot és elfogadom a szabályokat.

Magyar Zsolt Mátyás: Szerintem ez az intézkedés nem szorítja vissza a vírus terjedését. Nem gondolom, hogy abban a pár percben, amíg megiszok egy kávét, vagy megeszem az ebédemet, pont akkor fertőznék meg valakit. A szabályokat igyekszem betartani, több maszk is van nálam, ha betérek valahova, akkor felhúzom.

Vajda Katalin: A távolságtartásban és a maszkhasználatban hiszek. Jó hogy bevezették ezt az új szabályt, így talán lassítható lesz a járvány terjedése. Annak viszont nem örülök, hogy csak addig vehetem le a maszkot, amíg eszem, vagy iszom valamit. Védett korban vagyok, ügyelek is arra, hogy betartsam a szabályokat.